Департамент полиции и погранохраны хочет временно закрыть погранпункт в Нарве

В соответствии с предложением PPA о временном закрытии пограничного пункта Нарва-1 Министерство внутренних дел подготовило проект распоряжения правительства и направило его на согласование партнерам.

«После завершения согласовательного этапа проект может быть передан на утверждение правительству», - объяснила руководитель по коммуникациям Министерства внутренних дел Кая Сепп. Она подчеркнула, что речь идет об учениях, на данный момент это лишь предложение, а возможное закрытие затронет только один пограничный пункт, но не всю границу.

«Заинтересованные стороны, такие как автобусные компании, будут проинформированы и привлечены PPA сразу после принятия решения о том, состоится ли временное прекращение пересечения границы и если да, то в какой период», - заключила она.