КОЛОНКА POSTIMEES Как Трамп помог Европе

Такая стратегия - лучшая страховка для Европы: поддержка воюющей Украины, а при необходимости и замена США, если те окончательно выпадут из числа союзников. Признаки указывают на то, что даже Путин неожиданно осознал: Европа - не послушный вассал Соединенных Штатов, а самостоятельная сила, критически оценивающая Россию на основе независимого анализа и готовая объединиться в единый кулак перед лицом угрозы - как это сделали американские колонии во времена войны за независимость.

Тогда карикатура с лозунгом Join or die («Объединимся или умрем») изображала змею, разрезанную на части, каждая из которых символизировала одну из колоний. Сегодня перед таким же выбором стоят европейские страны. Объединение необходимо не только из инстинкта самосохранения - у Европы есть шанс поднять знамя свободного мира, если оно на время выпадет из рук Соединенных Штатов.