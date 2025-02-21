Сознательно или нет, Дональд Трамп оказал Европе услугу, как Владимир Путин - Украине, хотя последний, безусловно, непреднамеренно. После нападения Путина на Украину три года назад страна, ранее разделенная на проукраинскую западную часть и пророссийскую восточную, сплотилась в единое целое против агрессора. После последних заявлений Трампа и его администрации за прошедшую неделю политически и культурно разнородная Европа беспрецедентно быстро объединяется в поддержку жертвы.
КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Как Трамп помог Европе
Такая стратегия - лучшая страховка для Европы: поддержка воюющей Украины, а при необходимости и замена США, если те окончательно выпадут из числа союзников. Признаки указывают на то, что даже Путин неожиданно осознал: Европа - не послушный вассал Соединенных Штатов, а самостоятельная сила, критически оценивающая Россию на основе независимого анализа и готовая объединиться в единый кулак перед лицом угрозы - как это сделали американские колонии во времена войны за независимость.
Тогда карикатура с лозунгом Join or die («Объединимся или умрем») изображала змею, разрезанную на части, каждая из которых символизировала одну из колоний. Сегодня перед таким же выбором стоят европейские страны. Объединение необходимо не только из инстинкта самосохранения - у Европы есть шанс поднять знамя свободного мира, если оно на время выпадет из рук Соединенных Штатов.
Тема ценностей, о которой говорил Джей Ди Вэнс в Мюнхене, безусловно, важна. Вопросы иммиграции и демократии требуют внимания. Но происходящее в Украине - это наглядный урок. У нас нет времени на философские дискуссии, потому что ситуация требует еще большей срочности. Нет и времени на глубинные трампологические анализы - что имел в виду президент США и не является ли это хитрой переговорной тактикой. Если это так, со временем все прояснится; если же нет, то сейчас - единственный верный момент для действий и предотвращения еще большей катастрофы.
Ситуация далеко не безнадежна. У Европы достаточно экономического потенциала, чтобы поддержать Украину, для которой единственный выбор - «сражайся или умри». На оккупированных территориях Россия совершает геноцид - здесь не может быть никаких альтернативных фактов. Если против террора Путина выступит новый лидер объединенной Европы - будь то Эмманюэль Макрон, Фридрих Мерц или кто-то другой, - который сможет сформулировать убедительное видение безопасности Украины и сдерживания России, то к этому блоку наверняка присоединятся единомышленники по всему миру: Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия.
В таком случае США окажутся в одной группе лишь с Венгрией и Словакией, которые ранее транслировали кремлевские тезисы. Мы, к сожалению, не знаем, чего именно хочет или планирует Дональд Трамп, но, скорее всего, такой исход его бы не устроил - ведь тогда бы он не оказался за столом исторических победителей.