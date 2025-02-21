В презентации опроса жителей волости Винни, которая показала неожиданно положительное отношение к ветряным электростанциям, не хватает важной информации о самих вопросах и респондентах. Глава волости Эрки Сависаар (Центристская партия) уклонился от общения с прессой по запросу о разъяснении, а разработчики ветропарков запретили раскрывать данные.
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Разработчики ветропарков запретили обнародование точных результатов опросов о ветряных электростанциях
В конце января в прессе появилась информация, будто противники ветропарков - это лишь небольшая группа вечно недовольных людей, приезжающих специально на протесты, тогда как большинство местных жителей якобы поддерживают проект. Такое впечатление сложилось из-за того, как были представлены результаты двухэтапного опроса жителей волости Винни, проведенного совместно Центром прикладной антропологии и Norstat Eesti.