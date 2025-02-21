Разработчики ветропарков запретили обнародование точных результатов опросов о ветряных электростанциях

В конце января в прессе появилась информация, будто противники ветропарков - это лишь небольшая группа вечно недовольных людей, приезжающих специально на протесты, тогда как большинство местных жителей якобы поддерживают проект. Такое впечатление сложилось из-за того, как были представлены результаты двухэтапного опроса жителей волости Винни, проведенного совместно Центром прикладной антропологии и Norstat Eesti.