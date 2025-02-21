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Шведские власти сообщают об еще одном повреждении кабеля в Балтийском море (7)

Обновлено 21 февраля 2025, 11:04
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Шведское судно HMS Carlskrona в Балтийском море. Фото иллюстративное.
Шведское судно HMS Carlskrona в Балтийском море. Фото иллюстративное. Фото: JOHAN NILSSON

По данным шведских СМИ, еще один подводный кабель был поврежден недалеко от острова Готланд в Балтийском море.

​Прокуратура Швеции начала предварительное расследование по факту повреждения кабеля недалеко от острова Готланд, сообщили новостному агентству TT в пресс-службе береговой охраны страны.

Однако в береговой охране отметили, что неизвестно, когда именно мог быть поврежден кабель. Власти узнали об инциденте вчера.

«Сообщается, что кабель между Финляндией и Германией был оборван в шведской экономической зоне недалеко от острова Готланд. Наше судно направляется к месту происшествия, чтобы оказать помощь в расследовании», - сообщили SVT в пресс-службе береговой охраны.

Пресс-секретарь Вооруженных сил Швеции Ребекка Ландберг сообщила, что им известно об инциденте.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил в социальных сетях, что он уже знает об инциденте и что правительство держат в курсе событий.

«Мы очень серьезно относимся ко всем сообщениям о возможных повреждениях инфраструктуры в Балтийском море. Как я уже упоминал ранее, их следует рассматривать в контексте нынешней серьезной ситуации в области безопасности», - отметил Кристерссон.

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