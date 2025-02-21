​Прокуратура Швеции начала предварительное расследование по факту повреждения кабеля недалеко от острова Готланд, сообщили новостному агентству TT в пресс-службе береговой охраны страны.

Однако в береговой охране отметили, что неизвестно, когда именно мог быть поврежден кабель. Власти узнали об инциденте вчера.

«Сообщается, что кабель между Финляндией и Германией был оборван в шведской экономической зоне недалеко от острова Готланд. Наше судно направляется к месту происшествия, чтобы оказать помощь в расследовании», - сообщили SVT в пресс-службе береговой охраны.

Пресс-секретарь Вооруженных сил Швеции Ребекка Ландберг сообщила, что им известно об инциденте.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил в социальных сетях, что он уже знает об инциденте и что правительство держат в курсе событий.

«Мы очень серьезно относимся ко всем сообщениям о возможных повреждениях инфраструктуры в Балтийском море. Как я уже упоминал ранее, их следует рассматривать в контексте нынешней серьезной ситуации в области безопасности», - отметил Кристерссон.