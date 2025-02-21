«Яркие люди спасают рутину»: смотрите, кого наградят почетным знаком Нарвы!

Юрий Николаев. Фото: Facebook

По словам Николаева, образ Нарвы в СМИ постоянно перетерпевает изменения. «В 2014 году все внезапно проснулись, узнали, что на границе есть большая Нарва, и интерес к городу вырос. Все побежали в Нарву, было много туристов, министры приезжали, со всеми говорили. В 2022 году снова был всплеск интереса к городу, но уже немного другого характера», - сказал Николаев, добавив, что имидж Нарвы зачастую зависит именно от внешних факторов.

Журналист не любит рутину и однообразие в своей работе, также бывает, что приходится общаться с неумными людьми. «Но счастье, когда попадаются яркие люди, и неважно, профессора ли они, или прохожие с улицы. Яркие люди спасают рутину, и хочется работать дальше», - сказал он.

Николаев подчеркнул, что суть работы журналиста - не помогать людям, а рассказывать о проблемах, страданиях, радостях и горестях людей.

Елена Коломийцева

Елена Коломийцева. Фото: Facebook

Руководитель вокальной студии «Золотая Ласточка» Елена Коломийцева посвятила себя музыкальному образованию и развитию молодых вокалистов. Под её руководством воспитанники студии неоднократно становились победителями международных и местных конкурсов. Помимо педагогической деятельности, она является востребованной исполнительницей старинной музыки, а её концерты неизменно проходят с аншлагами.