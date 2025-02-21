В Нарве выбрали четырех человек, которым будет вручен почётный знак Нарвы. Это высшая награда города, которая выдается за особый вклад в развитие и благо города еще с 2010 года. Торжественная церемония награждения традиционно состоится на праздничном концерте, посвящённом Дню независимости Эстонии.
«Яркие люди спасают рутину»: смотрите, кого наградят почетным знаком Нарвы!
Всего в 2025 году было выдвинуто 12 кандидатур. В итоге комиссия выбрала четырёх лауреатов, которых Нарвская городская управа утвердила 19 февраля 2025 года. Среди них оказались бывший главврач Нарвской больницы Аго Кыргвеэ, журналист Юрий Николаев, педагог и руководитель вокальной студии «Золотая Ласточка» Елена Коломийцева и спортсменка Александра Джикаева.
Аго Кыргвеэ
Аго Кыргвеэ был номинирован за значительный вклад в развитие здравоохранения в Нарве. Он возглавлял Фонд «Больница Нарвы» в 2021–2024 годах и постоянно работал над повышением престижа больницы и её интеграцией в эстонскую систему здравоохранения.
Благодаря Кыргвеэ укрепилось сотрудничество с крупными клиниками Таллина и Тарту, а также удалось привлечь в больницу новых специалистов. Под его руководством в Нарву были привезены учебные программы Тартуского медицинского колледжа, включая подготовку медсестёр, что имеет важное значение для будущего медицины в городе. По его инициативе больница получила около 38 миллионов евро финансирования из фондов ЕС, что позволило создать современную лечебную и рабочую среду.
Отвечая на вопросы журналиста Кыргвеэ оказался немногословен, заметив только, что работа никогда не будет в тягость, если ты знаешь, что делаешь.
Юрий Николаев
Журналист Юрий Николаев уже около 30 лет работает региональным корреспондентом Эстонского национального вещания (ERR), освещая жизнь Нарвы для всей Эстонии.
Николаев известен глубокими аналитическими репортажами, в которых раскрывает многослойность региона и даёт голос его жителям. Также он ведёт популярную программу «Народу важно» на ETV+, где обсуждаются актуальные вопросы региона. Союз журналистов Эстонии также выдвинул его кандидатуру на Почётный знак.
По словам Николаева, образ Нарвы в СМИ постоянно перетерпевает изменения. «В 2014 году все внезапно проснулись, узнали, что на границе есть большая Нарва, и интерес к городу вырос. Все побежали в Нарву, было много туристов, министры приезжали, со всеми говорили. В 2022 году снова был всплеск интереса к городу, но уже немного другого характера», - сказал Николаев, добавив, что имидж Нарвы зачастую зависит именно от внешних факторов.
Журналист не любит рутину и однообразие в своей работе, также бывает, что приходится общаться с неумными людьми. «Но счастье, когда попадаются яркие люди, и неважно, профессора ли они, или прохожие с улицы. Яркие люди спасают рутину, и хочется работать дальше», - сказал он.
Николаев подчеркнул, что суть работы журналиста - не помогать людям, а рассказывать о проблемах, страданиях, радостях и горестях людей.
Елена Коломийцева
Руководитель вокальной студии «Золотая Ласточка» Елена Коломийцева посвятила себя музыкальному образованию и развитию молодых вокалистов. Под её руководством воспитанники студии неоднократно становились победителями международных и местных конкурсов. Помимо педагогической деятельности, она является востребованной исполнительницей старинной музыки, а её концерты неизменно проходят с аншлагами.
Елена говорит, что для занятий музыкой важно, чтобы желание было у самого ребенка. «А еще очень важна поддержка родителей. Даже если у него не получается, но родители смотрят на него с восхищением, везде с ним ездят, хвалят, то ребенок знает, что его любят, и тогда он еще усерднее занимается музыкой, и никакие гаджеты не нужны», - уверена она.
Елена также имеет образование режиссера кино, театра и телевидения. Ее мечта - свой музыкальный театр в Нарве. «Для детей это бездонная тема. Они очень открываются, меняются, когда не просто поют, но еще и применяют сценическое мастерство. Это уже другой уровень», - рассказала руководитель «Золотой ласточки».
Она считает, что Нарва очень музыкальный город, а также, что это город разносторонних людей.
Александра Джикаева
Кикбоксёр Александра Джикаева завоевала золотую медаль на чемпионате Европы в Афинах в 2024 году, став первой спортсменкой из Эстонии, добившейся такого успеха во взрослой категории. Её победа стала результатом многолетнего труда, целеустремлённости и сильной поддержки. В 2024 году она была признана лучшей спортсменкой года города Нарва.
По словам Саши, она была очень удивлена, узнав, что получила эту награду. «Для меня это стало большим и приятным сюрпризом. Очень рада, что мой труд и достижения оценили», - сказала она Rus.Postimees.
Юная кикбоксерша уверена, что в Нарве очень много талантливых людей - это и другие спортсмены, и деятели культуры, и представители всевозможных сфер. «Город богат на упорных и целеустремленных людей, которые добиваются высоких результатов», - уверена спортсменка.
Она добавила, что в будущем у нее уже запланировано много чемпионатов, а уже 5 марта она летит на Кубок Италии по кикбоксингу. «Кроме того, мне важно развитие Нарвы, и я надеюсь, что смогу внести свой вклад в ее будущее», - подчеркнула девушка.