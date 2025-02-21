ФОТО Ослепленный солнцем водитель наехал на пешехода

Rus.Postimees.eeЭстонияДля подписчиковФОТО ⟩ Ослепленный солнцем водитель наехал на пешеходаЮрген Пуйстаярепортер-редакторКелли Олескжурналистrus.postimees.ee21 февраля 2025, 11:17CopyВ пятницу около 10 часов утра на улице Равила в Тарту на пешеходном переходе была сбита молодая женщина.Автомобиль BMW двигался по улице Равила в сторону улицы Рийа, сообщает местная полиция.Из-за светившего в глаза яркого солнца дама за рулем слишком поздно заметила пешехода.КомментарииCopyКлючевые слова ДТПдорожное движениеполицияавтомобильЭстонияпешеходдтп тартупешеходный переходтранспортТартулегковой автомобильтранспортные средстваавтотранспортавтоаварии и дтп