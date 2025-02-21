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ФОТО Ослепленный солнцем водитель наехал на пешехода

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В пятницу около 10 часов утра на улице Равила в Тарту на пешеходном переходе была сбита молодая женщина.

Автомобиль BMW двигался по улице Равила в сторону улицы Рийа, сообщает местная полиция.

Из-за светившего в глаза яркого солнца дама за рулем слишком поздно заметила пешехода.

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