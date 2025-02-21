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POSTIMEES В БЕРЛИНЕ Россия с помощью фейковых сайтов и лже-новостей надеется повлиять на выборы в Германии

Перевод: Вера Копти
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Кандидат в канцлеры от Христианских демократов (CDU) Фридрих Мерц, недавно ставший мишенью фейковых новостей, прибыл на предвыборные дебаты 16 февраля 2025 года.
Кандидат в канцлеры от Христианских демократов (CDU) Фридрих Мерц, недавно ставший мишенью фейковых новостей, прибыл на предвыборные дебаты 16 февраля 2025 года. Фото: Michael Kappeler/dpa/SCANPIX

В последние дни в Германии активно обсуждается вмешательство извне в предвыборную борьбу. С одной стороны, речь идет о кампании дезинформации, запущенной Россией, с другой - о заявлениях вице-президента США Дж. Д. Вэнса в поддержку правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (AfD).

Россия развернула масштабную кампанию дезинформации с целью повлиять на внеочередные парламентские выборы, которые состоятся в Германии в это воскресенье. Основная цель - дискредитация кандидатов от партий, поддерживающих Украину, а также распространение антиукраинских нарративов.

Как выяснили журналисты немецкого издания Correctiv, совместно с платформой NewsGuard и исследовательским проектом Gnida, для вмешательства в немецкие выборы Россия использует различные инструменты.

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