В последние дни в Германии активно обсуждается вмешательство извне в предвыборную борьбу. С одной стороны, речь идет о кампании дезинформации, запущенной Россией, с другой - о заявлениях вице-президента США Дж. Д. Вэнса в поддержку правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (AfD).
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POSTIMEES В БЕРЛИНЕ ⟩ Россия с помощью фейковых сайтов и лже-новостей надеется повлиять на выборы в Германии
Россия развернула масштабную кампанию дезинформации с целью повлиять на внеочередные парламентские выборы, которые состоятся в Германии в это воскресенье. Основная цель - дискредитация кандидатов от партий, поддерживающих Украину, а также распространение антиукраинских нарративов.