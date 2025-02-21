POSTIMEES В БЕРЛИНЕ Россия с помощью фейковых сайтов и лже-новостей надеется повлиять на выборы в Германии

Кандидат в канцлеры от Христианских демократов (CDU) Фридрих Мерц, недавно ставший мишенью фейковых новостей, прибыл на предвыборные дебаты 16 февраля 2025 года.

В последние дни в Германии активно обсуждается вмешательство извне в предвыборную борьбу. С одной стороны, речь идет о кампании дезинформации, запущенной Россией, с другой - о заявлениях вице-президента США Дж. Д. Вэнса в поддержку правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (AfD).