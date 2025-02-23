Жители Эстонии обвиняют парковочных операторов в несправедливо назначенных штрафах

Прошлым летом неприятность произошла с жителем Таллинна Таави: он припарковал машину на Балтийском вокзале, потому что ему нужно было срочно в туалет: «Вернулся через десять минут, а на лобовом стекле уже штраф. Причем размер был почти максимальным».