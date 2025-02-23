Возможно ли, что в Эстонии существует проблема с тем, что штрафы за парковку назначаются несправедливо? Репортер Kuuuurija Кристийна Рейманд разбиралась в этом вопросе.
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Жители Эстонии обвиняют парковочных операторов в несправедливо назначенных штрафах
Прошлым летом неприятность произошла с жителем Таллинна Таави: он припарковал машину на Балтийском вокзале, потому что ему нужно было срочно в туалет: «Вернулся через десять минут, а на лобовом стекле уже штраф. Причем размер был почти максимальным».