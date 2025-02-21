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Вырастут не только пенсии: во многих домах престарелых увеличится плата за проживание

Перевод: София Солдатенко
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Ежемесячная плата за место в Тартуском доме по уходу составляет 1750 евро. В настоящее время руководитель этого учреждения Кади Сооме пока не может сказать, увеличится ли эта плата или нет.
Ежемесячная плата за место в Тартуском доме по уходу составляет 1750 евро. В настоящее время руководитель этого учреждения Кади Сооме пока не может сказать, увеличится ли эта плата или нет. Фото: Margus Ansu

В домах попечения в Тартумаа и Йыгевамаа уже увеличили или увелат плату за проживание, поскольку оказывают давление общий рост цен, ожидания по зарплате сотрудников или рост налогов.

По словам руководителя Тартуского дома попечения Кади Сооме, в настоящее время ведутся обсуждения, стоит ли в этом принадлежащем городу необходимом учреждении повышать стоимость проживания. В настоящее время плата за место там составляет 1750 евро в месяц.

Что думают жильцы дома попечения о повышении цен? Вся пенсия Меэты Мяэсепп в размере 826 евро идет на проживание в Тартуском доме попечения. «Дорого, - заявила она. - Когда я сюда приехала, цена была более-менее, но потом она выросла. Дети тоже помогали платить, но у них тоже есть свои дети».

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