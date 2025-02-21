В домах попечения в Тартумаа и Йыгевамаа уже увеличили или увелат плату за проживание, поскольку оказывают давление общий рост цен, ожидания по зарплате сотрудников или рост налогов.
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Вырастут не только пенсии: во многих домах престарелых увеличится плата за проживание
По словам руководителя Тартуского дома попечения Кади Сооме, в настоящее время ведутся обсуждения, стоит ли в этом принадлежащем городу необходимом учреждении повышать стоимость проживания. В настоящее время плата за место там составляет 1750 евро в месяц.