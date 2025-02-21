Еще несколько дней назад Сомелар был заведующим учебной частью Таллиннской реальной школы.

На этой неделе был уволен широко известный школьный учитель и заведующий учебной частью, который, по имеющимся данным, отправлял ученику старших классов неподобающие сообщения и фотографии. Оснований для возбуждения уголовного дела выявлено не было.