На этой неделе был уволен широко известный школьный учитель и заведующий учебной частью, который, по имеющимся данным, отправлял ученику старших классов неподобающие сообщения и фотографии. Оснований для возбуждения уголовного дела выявлено не было.
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Таллиннская школа расторгла договор с известным учителем из-за непристойных сообщений ученику (1)
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщил в пятницу, что 13 февраля в полицию поступило заявление о том, что учитель одной из таллиннских школ отправлял несовершеннолетнему ученику сообщения сексуального характера.