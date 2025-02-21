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Таллиннская школа расторгла договор с известным учителем из-за непристойных сообщений ученику (1)

Перевод: Вера Копти
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Еще несколько дней назад Сомелар был заведующим учебной частью Таллиннской реальной школы.
Еще несколько дней назад Сомелар был заведующим учебной частью Таллиннской реальной школы. Фото: Sander Ilvest

На этой неделе был уволен широко известный школьный учитель и заведующий учебной частью, который, по имеющимся данным, отправлял ученику старших классов неподобающие сообщения и фотографии. Оснований для возбуждения уголовного дела выявлено не было.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщил в пятницу, что 13 февраля в полицию поступило заявление о том, что учитель одной из таллиннских школ отправлял несовершеннолетнему ученику сообщения сексуального характера.

«Мы проверили обстоятельства происшествия. С точки зрения закона преступления нет, так как ученик был старше 16 лет. Следовательно, оснований для возбуждения уголовного дела не было», - подтвердила руководитель отдела полиции Кесклинна Лийса Мерекиви.

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