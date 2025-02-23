Площадь Вабадузе - а в разговорной речи ее часто называют площадью Свободы - главная площадь Таллинна и всей Эстонии. Однако в таком статусе она находится по историческим меркам относительно недолго, пишет историк Иван Лаврентьев.
ИСТОРИЯ ⟩ От кладбища до парковки, или Метаморфозы площади Вабадузе
Военный парад Дня независимости почти всегда проводится в Таллинне на площади Вабадузе. В иные годы парады проводились и в других городах, но президент Алар Карис остался верен более консервативной стабильности: парад на главной площади и торжественный прием в «Эстонии». При этом, все желающие посмотреть на военную технику и людей в форме на площади не умещаются, поэтому ее логичным пространственным продолжением становятся бульвар Каарли и часть Пярнуского шоссе. Когда и как они появились и обрели свой современный облик?
По аллеям мы пройдемся
Таллинн, как и любой другой исторический город, в Средние века был окружен системой крепостных стен и прочих укреплений. Вокруг обычно строили бастионы, хорошо сохранившиеся в северной части Старого города, выкапывали ров, траектории которого наследует пруд Шнелли, возводили стены с башнями и воротами. Пожалуй, любой таллиннец и даже турист хорошо представляет себе Вируские ворота на одноименной улице и Морские ворота возле Толстой Маргариты.
С развитием военной мысли и сменой государственной принадлежности тех или иных земель нужда в старых оборонительных сооружениях постепенно отпадала. Поэтому в Новое время в большинстве европейских городов появляется невиданный доселе тип улицы: стены сносят, равелины разравнивают, а на их месте прокладывают бульвары – часто опоясывающие центр города концентрически и непременно эффектно озелененные ровными аллеями.
Изменения не обошли стороной и Таллинн: в 1857 году его исключили из списка приоритетных военных крепостей Российской империи и, тем самым, открыли путь к огромным изменениям городского пространства.
В случае Таллинна первый бульвар – улица Тоомпеа – в современном виде возникла в середине XIX века. Вначале сквозь защитный вал проделали проход, потом надо рвом установили деревянный мост. Мост со временем пришел в негодность, ров закопали, а по обочинам высадили липы. Считается, что 150-летние липы – это один из самых старых целостных ансамблей в городе, а отдельные деревья внутри Старого города еще старше.
Бульвар Каарли в современном виде возник вместе с постройкой одноименной церкви в 1870 году. Параллельные аллеи высадили в четыре ряда по лучшим французским барочным канонам: изначально в каждом ряду было высажено по 30 деревьев с шестиметровой дистанцией между ними. С годами часть деревьев пришлось ликвидировать из-за паразитов и возраста, и сейчас в аллее зияют пробелы. Новая церковь была предназначена именно для эстонской общины, поэтому вместе с аллеей все пространство стало важным символическим шагом в эпоху национального пробуждения.
Кладбище и парковка
Поскольку в Средние века район площади Вабадузе находился за городскими стенами, то в XIV веке, а может быть и раньше - точных данных нет, здесь было разбито кладбище Святой Барбары (в русской традиции святую правильнее называть Варварой, но здесь мы используем оригинальный топоним – прим. авт.). Сейчас это северная часть улицы Роозикрантси и прилегающих к ней дворов. Некоторая удаленность от города позволяла избежать эпидемиологических опасений, и на кладбище хоронили в том числе жертв чумы. Новые захоронения запретили делать в конце XVIII века.
Изменения продолжали происходить и в дальнейшем. В 1864 бастион Ингер - современная горка Харью - стали постепенно облагораживать и проложили лестницу вниз. Связано это изменение было со строительством новой церкви Яани, которая открыла свои двери в 1867 году. В 1875 году снесли Харьюские ворота, и улица Харью стала превращаться в важную коммерческую артерию с лавками и магазинами.
Часть фундамента ворот теперь видна всем прохожим под стеклянным саркофагом. Коммерция процветала и на самой площадке возле церкви: здесь стал работать Сенной рынок (эст. Heinaturg). Постепенно необходимость в таком «топливе» для городского транспорта, т.е. лошадей, стала сходить на нет, хотя на рынке торговали и другими товарами. Здесь же была одна из основных в городе стоянок извозчиков.
Потом площадь замостили брусчаткой и в 1910 году, к 200-летнему юбилею Северной войны назвали Петровской, установив статую императора, о судьбе которой мы рассказывали прежде.
Официально название Вабадузе площади присвоили в 1923-м. Примечательно, что название Freiheitsplatz использовалось и во время немецкой оккупации. В советские годы объект переименовали еще раз, и он стал называться площадью Победы. Примечательно, что в первый раз это название использовалось уже в недолгий период в 1941 году, когда до начала боевых действий в странах Балтии оставалось несколько месяцев, а до окончания Второй мировой - четыре года.
Главная площадь независимой Эстонии
Основные здания, которые задают тон всей площади, появились в межвоенные годы в период независимости. Практически каждое из них достойно отдельной публикации: будь то Дом искусства, здание Русского театра, Таллиннской мэрии или отель Palace. Однако в контексте парада и празднований уместно упомянуть массивное офисное здание на углу площади и улицы Харью. Его строительство началось в 1934 году по проекту архитектора Эльмара Лохка, и в нем работала страховая компания EEKS-Maja.
Несколько десятилетий на площади располагалась конечная остановка городского трамвая. До второй половины 1930-х на площади располагалось кольцо, где разворачивались трамваи. В 1936 ветку продлили по Пярнускому шоссе до Тонди, а также построили трамвайное депо на Вана-Лыуна и рельсы убрали с площади.
Также в межвоенный период таллиннские площади стали превращаться в большие парковки. В советские годы тенденция усугубилась, и парковка сохранялась на площади Вабадузе и после восстановления независимости. Работы по переустройству площади в современное пространство и перенос автомобилей под землю начались в 2007 году.
Как и везде в центре города, в ходе практически любых ремонтных или строительных работ на поверхность выходят новые артефакты – будь то части фундаментов зданий или укреплений, какие-то предметы или захоронения. Поэтому не исключено, что в будущем мы узнаем о площади и ее окрестностях что-то новое.