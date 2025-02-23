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ИСТОРИЯ От кладбища до парковки, или Метаморфозы площади Вабадузе

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Геометрия Площади Вабадузе за годы сильно изменилась. Открытка начала XX века. Собрание Эстонского исторического музея
Геометрия Площади Вабадузе за годы сильно изменилась. Открытка начала XX века. Собрание Эстонского исторического музея Фото: Eesti muuseumide veebivärav

Площадь Вабадузе - а в разговорной речи ее часто называют площадью Свободы - главная площадь Таллинна и всей Эстонии. Однако в таком статусе она находится по историческим меркам относительно недолго, пишет историк Иван Лаврентьев.

Военный парад Дня независимости почти всегда проводится в Таллинне на площади Вабадузе. В иные годы парады проводились и в других городах, но президент Алар Карис остался верен более консервативной стабильности: парад на главной площади и торжественный прием в «Эстонии». При этом, все желающие посмотреть на военную технику и людей в форме на площади не умещаются, поэтому ее логичным пространственным продолжением становятся бульвар Каарли и часть Пярнуского шоссе. Когда и как они появились и обрели свой современный облик?

По аллеям мы пройдемся

Таллинн, как и любой другой исторический город, в Средние века был окружен системой крепостных стен и прочих укреплений. Вокруг обычно строили бастионы, хорошо сохранившиеся в северной части Старого города, выкапывали ров, траектории которого наследует пруд Шнелли, возводили стены с башнями и воротами. Пожалуй, любой таллиннец и даже турист хорошо представляет себе Вируские ворота на одноименной улице и Морские ворота возле Толстой Маргариты.

С развитием военной мысли и сменой государственной принадлежности тех или иных земель нужда в старых оборонительных сооружениях постепенно отпадала. Поэтому в Новое время в большинстве европейских городов появляется невиданный доселе тип улицы: стены сносят, равелины разравнивают, а на их месте прокладывают бульвары – часто опоясывающие центр города концентрически и непременно эффектно озелененные ровными аллеями.

Изменения не обошли стороной и Таллинн: в 1857 году его исключили из списка приоритетных военных крепостей Российской империи и, тем самым, открыли путь к огромным изменениям городского пространства.

Харьюские ворота снесли во второй половине XIX века. Фото: Карл Борхардт, около 1870 года. Собрание Эстонского исторического музея
Харьюские ворота снесли во второй половине XIX века. Фото: Карл Борхардт, около 1870 года. Собрание Эстонского исторического музея Фото: Eesti muuseumide veebivärav

В случае Таллинна первый бульвар – улица Тоомпеа – в современном виде возникла в середине XIX века. Вначале сквозь защитный вал проделали проход, потом надо рвом установили деревянный мост. Мост со временем пришел в негодность, ров закопали, а по обочинам высадили липы. Считается, что 150-летние липы – это один из самых старых целостных ансамблей в городе, а отдельные деревья внутри Старого города еще старше.

Бульвар Каарли в современном виде возник вместе с постройкой одноименной церкви в 1870 году. Параллельные аллеи высадили в четыре ряда по лучшим французским барочным канонам: изначально в каждом ряду было высажено по 30 деревьев с шестиметровой дистанцией между ними. С годами часть деревьев пришлось ликвидировать из-за паразитов и возраста, и сейчас в аллее зияют пробелы. Новая церковь была предназначена именно для эстонской общины, поэтому вместе с аллеей все пространство стало важным символическим шагом в эпоху национального пробуждения.

Кладбище и парковка

Поскольку в Средние века район площади Вабадузе находился за городскими стенами, то в XIV веке, а может быть и раньше - точных данных нет, здесь было разбито кладбище Святой Барбары (в русской традиции святую правильнее называть Варварой, но здесь мы используем оригинальный топоним – прим. авт.). Сейчас это северная часть улицы Роозикрантси и прилегающих к ней дворов. Некоторая удаленность от города позволяла избежать эпидемиологических опасений, и на кладбище хоронили в том числе жертв чумы. Новые захоронения запретили делать в конце XVIII века.

Изменения продолжали происходить и в дальнейшем. В 1864 бастион Ингер - современная горка Харью - стали постепенно облагораживать и проложили лестницу вниз. Связано это изменение было со строительством новой церкви Яани, которая открыла свои двери в 1867 году. В 1875 году снесли Харьюские ворота, и улица Харью стала превращаться в важную коммерческую артерию с лавками и магазинами.

Часть фундамента ворот теперь видна всем прохожим под стеклянным саркофагом. Коммерция процветала и на самой площадке возле церкви: здесь стал работать Сенной рынок (эст. Heinaturg). Постепенно необходимость в таком «топливе» для городского транспорта, т.е. лошадей, стала сходить на нет, хотя на рынке торговали и другими товарами. Здесь же была одна из основных в городе стоянок извозчиков.

Когда-то основным транспортом были извозчики. На площади видно новое озеленение. Фото: Бернард Кангро, 1913 год. Собрание Эстонского национального музея.
Когда-то основным транспортом были извозчики. На площади видно новое озеленение. Фото: Бернард Кангро, 1913 год. Собрание Эстонского национального музея. Фото: Eesti muuseumide veebivärav

Потом площадь замостили брусчаткой и в 1910 году, к 200-летнему юбилею Северной войны назвали Петровской, установив статую императора, о судьбе которой мы рассказывали прежде.

Официально название Вабадузе площади присвоили в 1923-м. Примечательно, что название Freiheitsplatz использовалось и во время немецкой оккупации. В советские годы объект переименовали еще раз, и он стал называться площадью Победы. Примечательно, что в первый раз это название использовалось уже в недолгий период в 1941 году, когда до начала боевых действий в странах Балтии оставалось несколько месяцев, а до окончания Второй мировой - четыре года.

Главная площадь независимой Эстонии

Основные здания, которые задают тон всей площади, появились в межвоенные годы в период независимости. Практически каждое из них достойно отдельной публикации: будь то Дом искусства, здание Русского театра, Таллиннской мэрии или отель Palace. Однако в контексте парада и празднований уместно упомянуть массивное офисное здание на углу площади и улицы Харью. Его строительство началось в 1934 году по проекту архитектора Эльмара Лохка, и в нем работала страховая компания EEKS-Maja.

В 1930-х на площади была конечная остановка трамваев. Фото: Адольф Пурве, 1932 год. Собрание Эстонского исторического музея
В 1930-х на площади была конечная остановка трамваев. Фото: Адольф Пурве, 1932 год. Собрание Эстонского исторического музея Фото: Eesti muuseumide veebivärav

Несколько десятилетий на площади располагалась конечная остановка городского трамвая. До второй половины 1930-х на площади располагалось кольцо, где разворачивались трамваи. В 1936 ветку продлили по Пярнускому шоссе до Тонди, а также построили трамвайное депо на Вана-Лыуна и рельсы убрали с площади.

Также в межвоенный период таллиннские площади стали превращаться в большие парковки. В советские годы тенденция усугубилась, и парковка сохранялась на площади Вабадузе и после восстановления независимости. Работы по переустройству площади в современное пространство и перенос автомобилей под землю начались в 2007 году.

Как и везде в центре города, в ходе практически любых ремонтных или строительных работ на поверхность выходят новые артефакты – будь то части фундаментов зданий или укреплений, какие-то предметы или захоронения. Поэтому не исключено, что в будущем мы узнаем  о площади и ее окрестностях что-то новое.

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