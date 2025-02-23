ИСТОРИЯ От кладбища до парковки, или Метаморфозы площади Вабадузе

Изменения продолжали происходить и в дальнейшем. В 1864 бастион Ингер - современная горка Харью - стали постепенно облагораживать и проложили лестницу вниз. Связано это изменение было со строительством новой церкви Яани, которая открыла свои двери в 1867 году. В 1875 году снесли Харьюские ворота, и улица Харью стала превращаться в важную коммерческую артерию с лавками и магазинами.

Часть фундамента ворот теперь видна всем прохожим под стеклянным саркофагом. Коммерция процветала и на самой площадке возле церкви: здесь стал работать Сенной рынок (эст. Heinaturg). Постепенно необходимость в таком «топливе» для городского транспорта, т.е. лошадей, стала сходить на нет, хотя на рынке торговали и другими товарами. Здесь же была одна из основных в городе стоянок извозчиков.

Когда-то основным транспортом были извозчики. На площади видно новое озеленение. Фото: Бернард Кангро, 1913 год. Собрание Эстонского национального музея. Фото: Eesti muuseumide veebivärav

Потом площадь замостили брусчаткой и в 1910 году, к 200-летнему юбилею Северной войны назвали Петровской, установив статую императора, о судьбе которой мы рассказывали прежде.

Официально название Вабадузе площади присвоили в 1923-м. Примечательно, что название Freiheitsplatz использовалось и во время немецкой оккупации. В советские годы объект переименовали еще раз, и он стал называться площадью Победы. Примечательно, что в первый раз это название использовалось уже в недолгий период в 1941 году, когда до начала боевых действий в странах Балтии оставалось несколько месяцев, а до окончания Второй мировой - четыре года.

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