Фото В школе взорвалась газовая горелка

В 12:28 в Центр тревоги поступило сообщение, что в классе, где проводят уроки труда, в Кейлаской школе на Эхитаяте-теэ взорвалась газовая горелка. Когда спасатели прибыли на место происшествия, они увидели, что пожара нет и никто не пострадал.