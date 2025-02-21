Газовая горелка взорвалась в Кейлаской школе в четверг, 20 февраля, днем, когда учитель труда готовил ее к уроку. В результате инцидента никто не пострадал.
Фото ⟩ В школе взорвалась газовая горелка
В 12:28 в Центр тревоги поступило сообщение, что в классе, где проводят уроки труда, в Кейлаской школе на Эхитаяте-теэ взорвалась газовая горелка. Когда спасатели прибыли на место происшествия, они увидели, что пожара нет и никто не пострадал.
Учитель труда подготавливал небольшую газовую горелку для следующего урока. При проверке, работает горелка или нет, между баллоном и ручкой возникло пламя. Учитель бросил горелку на пол и накрыл одеялом. Под одеялом газовый баллон взорвался, но одеяло потушило пожар. В классе учеников не было.
Спасатели проветрили помещения и посчитали инцидент исчерпанным.