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Фото В школе взорвалась газовая горелка

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В Кейлаской школе взорвалась газовая горелка.
В Кейлаской школе взорвалась газовая горелка. Фото: Põhja päästekeskus

Газовая горелка взорвалась в Кейлаской школе в четверг, 20 февраля, днем, когда учитель труда готовил ее к уроку. В результате инцидента никто не пострадал.

В 12:28 в Центр тревоги поступило сообщение, что в классе, где проводят уроки труда, в Кейлаской школе на Эхитаяте-теэ взорвалась газовая горелка. Когда спасатели прибыли на место происшествия, они увидели, что пожара нет и никто не пострадал.

Учитель труда подготавливал небольшую газовую горелку для следующего урока. При проверке, работает горелка или нет, между баллоном и ручкой возникло пламя. Учитель бросил горелку на пол и накрыл одеялом. Под одеялом газовый баллон взорвался, но одеяло потушило пожар. В классе учеников не было.

Спасатели проветрили помещения и посчитали инцидент исчерпанным.

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