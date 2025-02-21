В прошлом году 18 ноября около 23:00 в полицию поступил вызов на улицу Рюйтли у отеля «Пярну», где 35-летний Виктор Колесников в состоянии алкогольного опьянения пнул такси из-за разногласий с водителем. Прибывшие на место полицейские первым делом хотели проверить документы у нарушителя, но он отказался сотрудничать.
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Житель Эстонии укусил полицейского и должен будет заплатить за это кругленькую сумму
Колесников начал оскорблять сотрудников полиции и размахивать руками, поэтому полицейские решили надеть на него наручники. Однако при этом он укусил одного из полицейских.