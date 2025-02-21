Житель Эстонии укусил полицейского и должен будет заплатить за это кругленькую сумму

В прошлом году 18 ноября около 23:00 в полицию поступил вызов на улицу Рюйтли у отеля «Пярну», где 35-летний Виктор Колесников в состоянии алкогольного опьянения пнул такси из-за разногласий с водителем. Прибывшие на место полицейские первым делом хотели проверить документы у нарушителя, но он отказался сотрудничать.