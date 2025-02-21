В первом чтении Сейм одобрил законопроект, запрещающий гражданам РФ и Беларуси, покупать недвижимость в стране, сообщила пресс-служба парламента в четверг, 20 февраля.

Указывается, что «инициатива направлена на защиту национальной безопасности и предотвращение потенциальных угроз ее интересам». Планируется, что соответствующий запрет коснется также зарегистрированных в России и Беларуси юридических лиц, в которых граждане упомянутых стран прямо или опосредованно владеют как минимум 25 процентами капитала, и тех, в которых граждане РФ и РБ являются выгодополучателями.

Депутаты Сейма: «Россия ведет гибридную войну»

Авторы законопроекта считают, что «параллельно с войной в Украине Россия ведет гибридную войну с другими демократическими или суверенными государствами», которые не поддерживают российскую агрессию против Украины.

К таковым относится и Латвия, указано в пресс-релизе. «Одним из инструментов невоенного влияния России и элементов гибридной войны является косвенное приобретение недвижимости в других странах. Россия также использовала присутствие своих граждан в чужой стране в качестве причины для начала войны, оправдывая свои военные действия защитой собственных граждан», - приводятся на сайте сейма Латвии аргументы авторов законопроекта.

Поясняется, что законопроект относится ко всем видам отчуждения и приобретения права собственности, включая договоры купли-продажи, аренды с правом выкупа, дарения, обмена, договоры содержания, аукционы, договоры наследования и любые другие виды сделок, посредством которых заинтересованные лица потенциально могут приобрести право собственности на недвижимое имущество в Латвии.

Как напоминает онлайн-издание Meduza, аналогичный закон с 2023 года действует в Литве, похожие меры разрабатываются сейчас в Финляндии. Между тем портал LSM+ указывает, что, как предполагается, «у закона не будет обратной силы, так что ограничение не коснется ранее заключенных сделок, а также не должно распространяться на граждан упомянутых стран, получивших в Латвии до вступления закона в силу статус постоянного жителя ЕС или постоянный вид на жительство».