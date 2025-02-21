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Дело о мошенничестве с эстонской гуманитарной помощью: суд отказался заключать под стражу Геннадия Васькива

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Геннадий Васькив.
Геннадий Васькив. Фото: Kuvatõmmis / Hennadi Vaskiv FB

По данным украинских СМИ, суд Киева отказался арестовывать руководителя благотворительной организации All for Victory и бывшего заместителя мэра Львова Геннадия Васькива. Более того, суд лишил его статуса подозреваемого в совершении преступления.

Расследование в отношении благотворительной организации All for Victory («Все для победы») и ее руководителя Геннадия Васькива, обвиняющегося в мошенничестве с гуманитарной помощью из Эстонии, застопорилось. Дополнительную поддержку подозреваемому оказал Печерский районный суд Киева, который отказался применять к бывшему заместителю мэра Львова меру пресечения в виде ареста.

Более того, суд постановил, что Васькив больше не является подозреваемым по делу. По мнению суда, ему нельзя присвоить такой статус, поскольку уведомление о вызове на допрос было передано с нарушениями.

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