Дело о мошенничестве с эстонской гуманитарной помощью: суд отказался заключать под стражу Геннадия Васькива

Расследование в отношении благотворительной организации All for Victory («Все для победы») и ее руководителя Геннадия Васькива, обвиняющегося в мошенничестве с гуманитарной помощью из Эстонии, застопорилось. Дополнительную поддержку подозреваемому оказал Печерский районный суд Киева, который отказался применять к бывшему заместителю мэра Львова меру пресечения в виде ареста.

Более того, суд постановил, что Васькив больше не является подозреваемым по делу. По мнению суда, ему нельзя присвоить такой статус, поскольку уведомление о вызове на допрос было передано с нарушениями.