Пассажирам разбившегося в Торонто самолета предложили по 30 000 долларов компенсации

Коснувшись взлетно-посадочной полосы, самолет мгновенно загорелся и, промчавшись по земле порядка сотни метров, уже охваченный пламенем, перевернулся.

Пассажиры рассказывали о своем изумлении: большинство из них не просто остались в живых, но даже не получили серьезных увечий.

Что стало причиной инцидента, пока неизвестно, ведется официальное расследование.

В общей сложности на борту самолета, вылетевшего из американского Миннеаполиса (штат Миннесота), находились 76 пассажиров и четыре члена экипажа.

Представитель Delta заявил, что предлагаемая компенсация будет выплачена всем пострадавшим без исключения и никак не помешает желающим позже предъявить компании претензии в судебном порядке.

Один из пассажиров рассказывал об «очень сильном ударе» в момент аварийного приземления и вспоминал «звук бетона и металла». Другой утверждал, что пристегнутые ремнями безопасности пассажиры остались висеть в своих креслах вниз головой, «словно летучие мыши».

Фото: Reuters

Ранее стало известно, что некоторые пассажиры перевернувшегося самолета и их родственники обратились в связи с аварийной посадкой к адвокатам юридической фирмы Rochon Genova в Торонто.

Один из партнеров этой адвокатской конторы, Винсент Дженова, заявил, что его клиенты рассчитывают на «своевременное и справедливое решение» по поводу компенсации пережитой аварии, подчеркнув, что некоторые из них «получили серьезные травмы, потребовавшие госпитализации».