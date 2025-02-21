Таллинн и Виймси договорились о продлении популярного автобусного маршрута

Все необходимые подготовительные работы по продлению маршрута будут завершены к сентябрю. Волость Виймси создаст парковочную площадку и обеспечит условия для плавного функционирования продленного маршрута.

Город Таллинн предоставит необходимую поддержку для продления автобусного маршрута №1 и интегрирует парковку «Паркуйся и поезжай» в Виймси в сеть парковок Таллинна. Для жителей Виймси это упростит пересадку на общественный транспорт в их же волости, без необходимости сначала ехать в Пирита.

По словам старейшины волости Виймси Иллара Леметти, продление автобусного маршрута, связывающего волость со столицей, является ожидаемым развитием в организации общественного транспорта Виймси.

«Мы уже получили положительный отклик от местных жителей по поводу этого плана. Новый маршрут будет проходить через Viimsi Artium, государственную гимназию и несколько других образовательных учреждений, что значительно улучшит возможности передвижения для многих жителей Виймси. Кроме того, для нас важно, что интеграция в сеть "Паркуйся и поезжай" позволит жителям Виймси еще чаще выбирать общественный транспорт», - сказал Леметти.

В результате долгого и качественного сотрудничества города Таллинна и волости Виймси автобусная линия № 1 курсирует до Viimsi Keskus, а с января 2024 года был запущен ночной автобус № 95.

Цель стратегии развития Таллинна «Таллинн 2035» и программы устойчивой городской мобильности - развивать единую сеть маршрутов и удобные возможности для пересадок в сотрудничестве с самоуправлениями Харьюмаа и государством.