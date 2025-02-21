Город Таллинн и волость Виймси заключили соглашение о совместных намерениях с целью продлить действующий автобусный маршрут №1, который в настоящее время идет до Viimsi Keskus.
Таллинн и Виймси договорились о продлении популярного автобусного маршрута
Все необходимые подготовительные работы по продлению маршрута будут завершены к сентябрю. Волость Виймси создаст парковочную площадку и обеспечит условия для плавного функционирования продленного маршрута.
Город Таллинн предоставит необходимую поддержку для продления автобусного маршрута №1 и интегрирует парковку «Паркуйся и поезжай» в Виймси в сеть парковок Таллинна. Для жителей Виймси это упростит пересадку на общественный транспорт в их же волости, без необходимости сначала ехать в Пирита.
По словам старейшины волости Виймси Иллара Леметти, продление автобусного маршрута, связывающего волость со столицей, является ожидаемым развитием в организации общественного транспорта Виймси.
«Мы уже получили положительный отклик от местных жителей по поводу этого плана. Новый маршрут будет проходить через Viimsi Artium, государственную гимназию и несколько других образовательных учреждений, что значительно улучшит возможности передвижения для многих жителей Виймси. Кроме того, для нас важно, что интеграция в сеть "Паркуйся и поезжай" позволит жителям Виймси еще чаще выбирать общественный транспорт», - сказал Леметти.
В результате долгого и качественного сотрудничества города Таллинна и волости Виймси автобусная линия № 1 курсирует до Viimsi Keskus, а с января 2024 года был запущен ночной автобус № 95.
Цель стратегии развития Таллинна «Таллинн 2035» и программы устойчивой городской мобильности - развивать единую сеть маршрутов и удобные возможности для пересадок в сотрудничестве с самоуправлениями Харьюмаа и государством.
«Мы обратили внимание на продление маршрутов в другие волости, так как исходя из прошлого опыта известно, что быстрый и удобный общественный транспорт в большинстве случаев побуждает людей оставлять автомобиль дома», - сказал мэр Таллинна Евгений Осиновский (Соцдемы).
Помимо продления автобусного маршрута № 1 в Виймси также ведутся обсуждения по улучшению автобусных соединений с волостями Харку, Раэ и Сауэ. Например, с волостью Харку обсуждается продление маршрута № 25 до Табасалу, а с Раэ - создание нового автобусного маршрута, который соединит Пеэтри и Ülemiste City.
Улучшению связи самоуправлений с городом через общественный транспорт также способствует соглашение о введении единого билета, заключенное в конце января между городом Таллинном и Министерством регионального развития и сельского хозяйства.
Единый билет позволит как жителям Таллинна, так и жителям соседних самоуправлений ездить на поездах, таллиннском общественном транспорте и уездных маршрутах на основании одного билета. Таким образом использование общественного транспорта станет более плавным и удобным.