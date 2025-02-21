Об этом обязательно нужно спросить у собственника жилья перед заключением договора аренды

Если же арендатор не хочет выполнять такие работы или оплачивать износ, а письменного соглашения об этом нет, предполагается, что износ уже покрыт арендными платежами.

Наличие страховки

Совершенно естественно, что в повседневной жизни дома могут возникать различные ситуации, приводящие к повреждению жилого помещения, находящегося в нем имущества или даже имущества третьих лиц, например, соседей. Поэтому важно узнать, есть ли у жилья страховка и что именно она покрывает. Как правило, оформленное арендодателем страхование покрывает элементы самого помещения и имущество владельца, но не личные вещи арендатора.

«Для заключения договора страхования не обязательно быть владельцем – арендатор также может застраховать жилье и находящееся в нем имущество. С точки зрения страхового договора владелец и арендатор имеют равные права, - объяснила Дрижирук. - При заключении договора страхования следует оценить стоимость вашего домашнего имущества и исходя из этого выбрать страховую сумму».

Для покрытия причиненного третьим лицам ущерба необходимо оформить застрахование ответственности. Согласно статистике, чаще всего ущерб другим жильцам причиняют затопления, возникающие из-за разрывов напорных шлангов, когда вода выливается прямо на пол.

Поскольку устранение ущерба от воды обходится довольно дорого и часто требует снятия пола, просушки внутренней части конструкций, замены изоляционного материала и при необходимости отделки, страхование ответственности помогает арендаторам легко защитить себя от возможных крупных расходов.

Акт приема-передачи