В среднем каждый пятый житель Эстонии не владеет недвижимостью и живет на арендованной площади. В последние годы аренда жилья становится все более популярной, поскольку обеспечивает больше гибкости и свободы в организации личной жизни, что особенно ценит молодое поколение. Но какие же шаги необходимо предпринять перед арендой жилья, чтобы защитить себя от возможных неприятностей?
Об этом обязательно нужно спросить у собственника жилья перед заключением договора аренды
Поиск подходящего арендного жилья – процесс не из легких. И если что-то приглянулось, желание как можно быстрее заключить договор аренды вполне понятно. Однако руководитель по продуктам жилищного страхования Balcia Eesti Елизавета Дрижирук советует перед подписанием договора внимательно изучить и уточнить следующие моменты.
Срочный или бессрочный договор
Как правило, арендатору целесообразнее заключить срочный договор. В этом случае арендодатель может расторгнуть договор только в исключительных случаях, например, при нарушении условий аренды со стороны арендатора. Это дает арендатору больше уверенности в том, что ему не придется искать новое жилье в самый неподходящий момент.
Кроме того, при наличии срочного договора арендодателю сложнее повысить арендную плату. Однако стоит учитывать, что срочный договор заканчивается в установленный срок, и, если арендодатель не захочет его продлевать, жилье придется покинуть. Если же ни одна из сторон не выразит иного намерения в течение двух недель после окончания срока договора, он автоматически становится бессрочным.
Соглашение об обязанности делать ремонт
Закон допускает возможность включения в договор аренды пункта, согласно которому арендатор обязан вернуть жилье в том же состоянии, в каком оно было на момент передачи. Это означает, что устранить придется даже естественный износ: например, потертости на паркете или выцветшие со временем обои. Такой пункт может остаться в договоре незамеченным, поэтому важно внимательно изучить текст.
Если же арендатор не хочет выполнять такие работы или оплачивать износ, а письменного соглашения об этом нет, предполагается, что износ уже покрыт арендными платежами.
Наличие страховки
Совершенно естественно, что в повседневной жизни дома могут возникать различные ситуации, приводящие к повреждению жилого помещения, находящегося в нем имущества или даже имущества третьих лиц, например, соседей. Поэтому важно узнать, есть ли у жилья страховка и что именно она покрывает. Как правило, оформленное арендодателем страхование покрывает элементы самого помещения и имущество владельца, но не личные вещи арендатора.
«Для заключения договора страхования не обязательно быть владельцем – арендатор также может застраховать жилье и находящееся в нем имущество. С точки зрения страхового договора владелец и арендатор имеют равные права, - объяснила Дрижирук. - При заключении договора страхования следует оценить стоимость вашего домашнего имущества и исходя из этого выбрать страховую сумму».
Для покрытия причиненного третьим лицам ущерба необходимо оформить застрахование ответственности. Согласно статистике, чаще всего ущерб другим жильцам причиняют затопления, возникающие из-за разрывов напорных шлангов, когда вода выливается прямо на пол.
Поскольку устранение ущерба от воды обходится довольно дорого и часто требует снятия пола, просушки внутренней части конструкций, замены изоляционного материала и при необходимости отделки, страхование ответственности помогает арендаторам легко защитить себя от возможных крупных расходов.
Акт приема-передачи
Такой документ обычно включает перечень имущества, оставленного в квартире или доме, а арендатор подписывает документ, подтверждая, что он принял эти вещи. Очень хорошо, если к акту прилагаются фотографии имущества. В то же время такой документ удобен и полезен для арендатора, поскольку он позволяет позже точно определить, в каком состоянии находились предметы на момент передачи.
«На практике встречались случаи, когда арендодатель заявлял, что в квартире была повреждена мебель в ванной или что-то подобное. Без акта приема-передачи арендодателю может быть трудно доказать ущерб. Однако этот документ выгоден обеим сторонам для предотвращения любых недоразумений», - отметила Дрижирук.
Побочные расходы
Если договор аренды обязывает арендатора оплачивать побочные расходы, было бы разумно точно указать их в договоре - в противном случае арендодатель может потребовать от арендатора оплачивать все дополнительные расходы, даже те, которые должны быть исключительно обязанностью владельца.
Примером могут служить выплаты по кредиту, взятому на ремонт квартиры, или другие аналогичные расходы, связанные с жильем, которые арендатор оплачивать не должен. Если стороны договорились о том, что расходы, связанные с улучшением или содержанием здания, будут оплачены арендатором, например, в ремонтный фонд квартирного товарищества, такие платежи могут быть переложены на арендатора только в разумных пределах и только в том случае, если это закреплено в изначальном соглашении.