24 февраля наша страна отмечает 107-ю годовщину независимости. Rus.Postimees поинтересовался у жителей Эстонии, с какими чувствами они встречают государственный праздник.
Опрос недели ⟩ Жители Эстонии в День независимости: пусть страна процветает, а правительство о народе думает!
Празднование 107-й годовщины Эстонской Республики по традиции начнется с утра церемонией поднятия государственного флага на Тоомпеа.
Среди праздничных мероприятий – возложение венков к подножию Монумента победы в Освободительной войне, парад Сил обороны в центре Таллинна и торжественная речь президента страны Алара Кариса.
Вечером в театре «Эстония» состоится президентский прием и праздничный концерт.
С какими чувствами жители Эстонии встречают нынче День независимости? Как отмечают? Что желают своей стране по случаю государственного праздника?
Мария, сотрудница похоронного бюро
Отмечаю праздник в кругу близких, по-семейному. Праздничный стол накрываем. Что готовим? Ну, можно и мяска сделать. Что касается напитков, то поскольку мы не пьем, то отмечаем чаем.
Мы живем в Эстонии и поддерживаем культуру Эстонии. Горжусь своей страной. Хотелось бы, конечно, жить лучше, но уж как есть.
Поздравляю всю Эстонию с Днем независимости! Пусть страна процветает, а правительство о народе думает.
Пусть народ тоже пытается помочь Эстонии, и чтобы было все хорошо!
Александр, пенсионер
Отмечаю ли я День независимости? Да я даже не знаю, когда он.
Еще и парад будет? Нет, не пойду на парад, что я там забыл?
Живу в Эстонии всю жизнь, родился здесь 80 лет назад почти.
Как живу? Да так себе. Пока пенсия есть - хорошо.
Хочу, чтобы Эстония была независимой. Чтоб не зависела ни от кого, не плясала ни под какую дудку - вот что самое главное.
Михаил, судоремонтник
Супруга будет отмечать День независимости. Сам я не с этой страны, но ее поддерживаю.
В каждой стране есть День независимости. Что думаю по этому поводу? Что независимость - это хорошо.
Как мне живется здесь? В данный момент нормально. Ну… относительно.
Но мы планируем с супругой (она у меня местная) уехать в другую страну.
Ирина, пенсионерка
Какими успехами Эстония встречает День независимости? Никаких успехов мы не видим.
По-моему, мы сейчас находимся на самом дне. Спасибо большое Кае Каллас, низкий ей русский поклон.
Страна живет сегодня в стрессе. Мы боимся, нас пугают, мы не заслуживаем этого.
Мы любим Эстонию. Мы здесь родились, детей родили, налоги платили, эстонский выучили. Все сделали.
Не знаю… Нас не любят. Похоже, что так.
Отмечать не буду, на парад не пойду ни в коем случае.
Что сказать народу Эстонии? Крепитесь. Нас обижают, а мы крепчаем. Будем ждать перемен. Печально на самом деле.
Лера, школьница
Вообще-то нет, День независимости не отмечаю. Я в курсе, да, но у нас обычно семья его не празднует.
На военном параде последний раз была год назад. Думаю, что в этом году тоже пойду.
Поздравляю всех… С не… зависимостью? С Днем независимости, вот!
Владимир, строитель
Так-то я в курсе, что такой праздник есть, но не праздную и на парад не хожу.
Как живет сегодня Эстония? Плохо живет.
Обложили всех налогами. Уже не знают, откуда эти налоги собирать.
Лучше б сделали налог на банки, чем у людей забирать последние деньги. Люди и так едва концы с концами сводят.
Как живу лично я? Ну… Потихоньку-помаленьку. Не живем, а выживаем, можно сказать.
Анонимный музыкант
Что означает для меня День независимости? Просто праздник.
Отмечаю ли я? Нет, не вижу в этом смысла.
Какими успехами может похвастаться Эстония ко Дню независимости?
Честно сказать, у нас, кроме природы и того, что строят все время, реставрируют какие-то здания… Только этим и можно похвастаться. Потому что сейчас не очень как-то - ни с работой, ни с чем.
Тяжело ли живется? Мне нет, а другим – да. Большей части населения тяжело сейчас, наверное. И русский язык сейчас сокращают. Привыкать нужно.
Я бы пожелал всем людям, живущим в Эстонии, просто хорошего настроения. И чтоб все были здоровы, как-то так.
Эльма-Лаура, школьница
Для Эстонии это очень важный день.
По большим праздникам мы обычно готовим салаты на всю семью, отмечаем с гордостью и радостью.
Собираемся семьей за столом, празднуем все вместе за трапезой.
Я надеюсь, что Эстония еще долго будет независимой, и очень горжусь тем, что наша страна является независимым государством.
Людмила, повар (приехала из Украины)
Ой, я вам могу рассказать, как люди здесь празднуют День независимости. Просто прекрасно!
С кулинарной точки зрения, имею в виду, поскольку я сама работаю в этой сфере.
Эти ваши знаменитые тортики или бутерброды с селедочкой… Это прям самый-самый фэшн!
Чем запить? Ну... я не знаю, сама не пью, но, наверное, водочкой?
Что я пожелаю жителям Эстонии по случаю Дня независимости? Любить и уважать свою страну.
Потому что она же не зависима ни то кого, вы же добились этого, стали независимы!