Опрос недели Жители Эстонии в День независимости: пусть страна процветает, а правительство о народе думает!

Михаил, судоремонтник

Михаил. Фото: Konstantin Sednev

Супруга будет отмечать День независимости. Сам я не с этой страны, но ее поддерживаю.

В каждой стране есть День независимости. Что думаю по этому поводу? Что независимость - это хорошо.

Как мне живется здесь? В данный момент нормально. Ну… относительно.

Но мы планируем с супругой (она у меня местная) уехать в другую страну.

Ирина, пенсионерка

Ирина. Фото: Konstantin Sednev

Какими успехами Эстония встречает День независимости? Никаких успехов мы не видим.

По-моему, мы сейчас находимся на самом дне. Спасибо большое Кае Каллас, низкий ей русский поклон.

Страна живет сегодня в стрессе. Мы боимся, нас пугают, мы не заслуживаем этого.

Мы любим Эстонию. Мы здесь родились, детей родили, налоги платили, эстонский выучили. Все сделали.

Не знаю… Нас не любят. Похоже, что так.

Отмечать не буду, на парад не пойду ни в коем случае.

Что сказать народу Эстонии? Крепитесь. Нас обижают, а мы крепчаем. Будем ждать перемен. Печально на самом деле.

Лера, школьница

Лера. Фото: Konstantin Sednev

Вообще-то нет, День независимости не отмечаю. Я в курсе, да, но у нас обычно семья его не празднует.

На военном параде последний раз была год назад. Думаю, что в этом году тоже пойду.

Поздравляю всех… С не… зависимостью? С Днем независимости, вот!

Владимир, строитель

Владимир. Фото: Konstantin Sednev