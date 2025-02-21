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Суд да дело: почему один дом на Лубья падает, а другой стоит ровно?

Перевод: Вера Копти
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Если смотреть на дом на улице Лубья в Тарту издалека, может показаться, что с ним все в порядке, но при более близком рассмотрении обнаруживается неприятная правда: здание накренилось.
Если смотреть на дом на улице Лубья в Тарту издалека, может показаться, что с ним все в порядке, но при более близком рассмотрении обнаруживается неприятная правда: здание накренилось. Фото: Margus Ansu

Вчера Тартуский уездный суд должен был вынести промежуточное решение - определить, не истек ли срок давности и обоснованы ли претензии жильцов накренившегося дома на тартуской улице Лубья к застройщику Mapri Ehitus. Только после этого суд смог бы рассматривать вопрос размера ущерба. Однако в четверг решение так и не было вынесено: судья отменил его принятие.

Несмотря на это, судебное разбирательство продолжается. Теперь суд попытается согласовать с обеими сторонами дату осмотра здания на месте. Жильцы подали ходатайство о проведении экспертизы, но прежде чем направить вопросы эксперту, они хотят провести совместный осмотр дома с участием эксперта, судьи и всех сторон процесса. Вопросы эксперту будут переданы через суд после осмотра.

По мнению собственников квартир, осмотр дома необходим, чтобы эксперт мог оценить его текущее состояние, убедиться, что поставленные перед ним вопросы сформулированы точно и, при необходимости, скорректировать их или запросить дополнительные данные.

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