Суд да дело: почему один дом на Лубья падает, а другой стоит ровно?

Если смотреть на дом на улице Лубья в Тарту издалека, может показаться, что с ним все в порядке, но при более близком рассмотрении обнаруживается неприятная правда: здание накренилось.

Вчера Тартуский уездный суд должен был вынести промежуточное решение - определить, не истек ли срок давности и обоснованы ли претензии жильцов накренившегося дома на тартуской улице Лубья к застройщику Mapri Ehitus. Только после этого суд смог бы рассматривать вопрос размера ущерба. Однако в четверг решение так и не было вынесено: судья отменил его принятие.