Суд да дело: почему один дом на Лубья падает, а другой стоит ровно?

Вчера Тартуский уездный суд должен был вынести промежуточное решение - определить, не истек ли срок давности и обоснованы ли претензии жильцов накренившегося дома на тартуской улице Лубья к застройщику Mapri Ehitus. Только после этого суд смог бы рассматривать вопрос размера ущерба. Однако в четверг решение так и не было вынесено: судья отменил его принятие.
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Несмотря на это, судебное разбирательство продолжается. Теперь суд попытается согласовать с обеими сторонами дату осмотра здания на месте. Жильцы подали ходатайство о проведении экспертизы, но прежде чем направить вопросы эксперту, они хотят провести совместный осмотр дома с участием эксперта, судьи и всех сторон процесса. Вопросы эксперту будут переданы через суд после осмотра.