Ryanair: руководство Таллиннского аэропорта живет в параллельном мире

По словам коммерческого директора Ryanair Джейсона Мак-Гиннесса, с апреля авиакомпания приостановила рейсы из Таллинна по шести направлениям, поскольку за последние пару лет аэропорт увеличил аэропортовые сборы на 70 процентов.
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По словам Мак-Гиннесса, в прошлом году по их таллиннским маршрутам летели 750 000 пассажиров, и в этом году они могли бы удвоить число пассажиров, однако непонятное постоянное повышение сборов в аэропорту не позволяет им сделать это.