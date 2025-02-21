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Ryanair: руководство Таллиннского аэропорта живет в параллельном мире

Перевод: София Солдатенко
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Коммерческий директор Ryanair Джейсон МакГиннесс.
Коммерческий директор Ryanair Джейсон МакГиннесс. Фото: Ryanair

По словам коммерческого директора Ryanair Джейсона Мак-Гиннесса, с апреля авиакомпания приостановила рейсы из Таллинна по шести направлениям, поскольку за последние пару лет аэропорт увеличил аэропортовые сборы на 70 процентов.

По словам Мак-Гиннесса, в прошлом году по их таллиннским маршрутам летели 750 000 пассажиров, и в этом году они могли бы удвоить число пассажиров, однако непонятное постоянное повышение сборов в аэропорту не позволяет им сделать это.

«Причина закрытия наших маршрутов, безусловно, не в том, что авиакомпания Ryanair не получила все свои новые самолеты от производителей вовремя, а в чрезмерно высоких сборах аэропорта», - сказал он.

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