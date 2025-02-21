Банк: житель Эстонии зачастую покупает автомобиль под воздействием эмоций

По данным агентства Eurostat, средний житель Эстонии только на топливо тратит 4,3% своего месячного бюджета, здесь мы находимся на среднем уровне по Европейскому союзу. Большое преимущество электромобиля в том, что даже в текущей ситуации, когда стоимость электроэнергии в последнее время повышалась и подвержена значительным колебаниям, умные решения позволяют заряжать автомобиль в те часы, когда это особенно выгодно. В среднем «расход топлива» электромобиля на 100 километров составляет около двух евро.

«Дешевле всего заряжать электромобиль дома. Поездка на автомобиле, который заряжали дома в ночное время, обходится примерно вдвое дешевле, чем если пользоваться быстрым устройством на общественной зарядной станции. Таким образом, один из вопросов, которому следует уделить внимание перед покупкой электромобиля, заключается в том, возможно ли установить зарядную станцию дома либо заряжать автомобиль поблизости от места жительства, если вы живете в многоквартирном доме», - добавил представитель Citadele.

Траты на эксплуатацию автомобиля

После выбора автомобиля следует учесть эксплуатационные расходы. Как часто и в каких условиях машину планируется использовать?