Покупка автомобиля традиционно влечет за собой необходимость принятия множества решений. Воспользоваться ли для этого сбережениями, взять кредит или оформить лизинг, отдать предпочтение электромобилю или машине с двигателем внутреннего сгорания, выбрать новый или подержанный автомобиль? Эксперты Citadele рекомендуют учесть также общие расходы на автомобиль, что включает всевозможные дополнительные траты и позволяет лучше планировать бюджет, чтобы содержание машины не стало непосильной финансовой ношей.
Банк: житель Эстонии зачастую покупает автомобиль под воздействием эмоций
По словам руководителя Citadele Leasing Райнера Моппеля, слишком уж часто можно заметить, что покупка автомобиля основана на эмоциях. Главными факторами в пользу покупки являются то, нравится ли человеку машина, и каков будет размер ежемесячных лизинговых платежей.
При этом во внимание не принимают прочие расходы, которые позднее могут стать неприятным сюрпризом. При покупке автомобиля следует учитывать общие расходы, которые, помимо стоимости транспортного средства, включают различные налоги, траты на обслуживание и ремонт, снижение стоимости автомобиля и прочие факторы.
«Обычна ситуация, когда сразу после покупки автомобиля выясняется, что нужно также потратиться на летние или зимние шины, багажник на крышу и другие части. Если принять это во внимание до покупки автомобиля, их стоимость можно включить в лизинг, и такие крупные траты не станут неожиданностью», - отметил Моппель.
Электромобиль - покупать дороже, но использовать дешевле
«Все более актуальной дилеммой становится выбор между электромобилем и автомобилем с двигателем внутреннего сгорания. Покупка электромобиля, как правило, обходится дороже. В то же время расчеты показывают, что расходы на содержание электромобиля ниже - это касается как расходов на обслуживание, так и стоимости энергии на прохождение 100 километров. Кроме того, государственная субсидия для покупки электромобиля и разница в налоговых ставках на моторные транспортные средства заметно понижают совокупный расход на использование электромобиля в сравнении с автомобилем с двигателем внутреннего сгорания», - пояснил Моппель.
По данным агентства Eurostat, средний житель Эстонии только на топливо тратит 4,3% своего месячного бюджета, здесь мы находимся на среднем уровне по Европейскому союзу. Большое преимущество электромобиля в том, что даже в текущей ситуации, когда стоимость электроэнергии в последнее время повышалась и подвержена значительным колебаниям, умные решения позволяют заряжать автомобиль в те часы, когда это особенно выгодно. В среднем «расход топлива» электромобиля на 100 километров составляет около двух евро.
«Дешевле всего заряжать электромобиль дома. Поездка на автомобиле, который заряжали дома в ночное время, обходится примерно вдвое дешевле, чем если пользоваться быстрым устройством на общественной зарядной станции. Таким образом, один из вопросов, которому следует уделить внимание перед покупкой электромобиля, заключается в том, возможно ли установить зарядную станцию дома либо заряжать автомобиль поблизости от места жительства, если вы живете в многоквартирном доме», - добавил представитель Citadele.
Траты на эксплуатацию автомобиля
После выбора автомобиля следует учесть эксплуатационные расходы. Как часто и в каких условиях машину планируется использовать?
В городских условиях, где то и дело приходится останавливаться и ускоряться, расход топлива увеличивается. Кроме того, быстрее изнашиваются различные движущиеся части автомобиля. Учесть необходимо также регулярное обслуживание и ремонт вследствие амортизации автомобиля. Не менее важно помнить и о расходах на парковку, в особенности если автомобиль часто придется оставлять в платной зоне. В некоторых случаях решающим может стать право использования автобусных полос, поскольку в условиях дорожных заторов это поможет существенно сэкономить время.
«Я рекомендую ежемесячно составлять таблицу расходов, и вносить в нее траты на топливо, обслуживание, размер страховых платежей, стоимость парковки, а в случае, если автомобиль взят в лизинг или куплен при помощи малого кредита, также платежи по кредиту и проценты. Даже если пока вы автомобиль менять не планируете, такая привычка поможет принять более мотивированное решение в будущем», - посоветовал Моппель.
В случае лизинга следует учесть и то, что необходимо будет оформить страхование каско. Хоть это и повысит ежемесячные траты - например, для клиентов Citadele Leasing средняя стоимость каско в 2024 году составляла немногим менее 700 евро, но она обеспечит и ощутимую выгоду, если в результате дорожно-транспортного происшествия автомобилю потребуется ремонт. Особенно это актуально для автомобилей в более высоком ценовом сегменте. Также следует учитывать налог на регистрацию транспортного средства, автомобильный налог и стоимость техосмотра.
Альтернативы автомобилю
«К общим тратам на автомобиль также относится и его стоимость, то есть сумма, которую можно выручить при его продаже. Наши данные показывают, что лучше всего свою ценность сохраняют гибридные кроссоверы - при годовом пробеге 20 000 километров их стоимость в течение пяти лет сохраняется на уровне 50–60% от изначальной», - пояснил Моппель. По данным Citadele Leasing, в Эстонии наилучшим образом свою ценность сохраняют такие кроссоверы, как Toyota RAV4, Toyota CH-R, Toyota Corolla Cross, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan и Škoda Kodiaq.
Если расходы на содержание автомобиля окажутся высокими или он используется редко, рациональным будет рассмотреть альтернативы: общественный транспорт, каршеринг или краткосрочную аренду автомобиля. Тем же, кто хотел бы сохранять ежемесячные расходы на использование автомобиля на примерно одинаковом уровне или предпочитает гибкость смены автомобилей, можно взвесить комплексную услугу аренды - в таком случае период использования транспортного средства и большинство связанных с автомобилем постоянных трат предварительно согласованы и включены в месячный платеж. Дополнительно пользователь будет платить только за топливо.
«Комплексная услуга аренды автомобиля среди частных лиц в Европе является сравнительно небольшим сегментом, но гибкость и удобство все больше повышают ее популярность, что мы видим и в Эстонии. Потребители ценят возможность чаще менять автомобиль и избегать долгосрочных обязательств.
Согласно прогнозам, этот рынок ежегодно будет расти примерно на 25%, в особенности среди более молодых поколений, которые отдают предпочтение четкому планированию бюджета и хотят избежать неожиданных крупных трат», - пояснил руководитель Citadele Leasing Райнер Моппель.