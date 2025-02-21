В годовом сравнении больше всего подорожали транспортные услуги - на 9,4%. Следом идут цены на образование и детские учреждения, которые выросли на 7,5%, цены на услуги связи - на 7%, алкоголь и табачные изделия подорожали на 4,8%, продукты питания и безалкогольные напитки - на 4,2%, а цены на питание вне дома и проживание - на 4,1%.

Стоимость медицинских услуг увеличилась за год на 3,7%, расходы на досуг - на 2,8%, а затраты, связанные с ведением домашнего хозяйства, - на 1,8%. Цены на одежду и обувь остались практически на прежнем уровне, повысившись всего на 0,006% по сравнению с январем прошлого года. В то же время цены на жилье снизились на 1,2%.

Цены на различные товары и услуги, не входящие в основные категории, выросли на 6,5%.

При расчете HICP применяется территориальный подход, учитывающий все покупки, сделанные на территории Эстонии, в то время как традиционный индекс потребительских цен основывается на покупках, совершаемых эстонскими жителями.