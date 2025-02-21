Новости Сибири: прикурила от вечного огня и отправилась под арест

В Новосибирске суд отправил на два месяца под арест местную жительницу Надежду Кузьмину по делу о реабилитации нацизма. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

По версии следствия, Кузьмина 19 февраля прикурила от вечного огня, лежа в чаше, где он располагается. Суд арестовал ее до 20 апреля 2025 года.

В августе 2024 года суд в Новосибирске назначил семь месяцев колонии местному жителю Евгению Аркашову, потушившему вечный огонь с помощью пива. Его признали виновным по статье о публичном осквернении символов воинской славы.

В январе 2024 года в Алтайском крае возбудили уголовное дело против учеников десятого и восьмого класса по этой статье из-за снежного фаллоса на аллее мемориала славы.

В Норильске Красноярского края было возбуждено уголовное дело после того, как двое детей потушили вечный огонь снежками. Дело закрыли, поскольку 10 и 11-летний школьники не достигли возраста уголовной ответственности.