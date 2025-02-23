КИНОКРИТИКА Новый фильм о Капитане Америка: Красного Халка – в президенты!

Первый темнокожий Кэп

Бывший генерал Таддеус Росс, который когда-то давным-давно возродил этот проект с суперсолдатом, подарившим миру Халка, становится жертвой собственных разработок. Сэм Уилсон, в прошлом легендарный Сокол, в исполнении Энтони Маки - первый чернокожий Кэп.

Капитан Америка - это же, в принципе, не конкретный герой, а некоторая должность, на которую могут назначить, выдав реактивный ранец и щит, и призвав защищать США (например, после смерти или ареста предыдущего супергероя, носившего это звание). Главное оружие Капитана - это его звездный щит из еще одного мифологического металла, вибраниума. Щит капитану служит скорее как метательный диск с эффектом бумеранга, он крушит врагов и возвращается в руки хозяина. Такая метафора агрессивной защиты.

Продолжительность фильма почти два часа (1 час 58 минут), и в этот отрезок времени создатели попытались впихнуть невпихиваемое, дробя и множа сюжет, используя его скорее как плацдарм для новых удивительных историй. Следующая из которых - «Громовержцы» - ждет нас уже в мае этого года.

Ломать - не чинить

Помимо Громовержца Росса и самого Капитана (с новым подручным Соколом) в действии принимает участие бывший Капитан Америка, Гремучник (в исполнении Джанкарло Эспозито), мутант Лидер, наследующий кровь Халка и высочайший интеллект, да еще и постоянно все карты путает Черная Вдова - новая советница президента Рут Бат-Сераф. И все это на фоне военизированного конфликта с Японией и потенциального конфликта со всем миром.

Новый мировой порядок требует новых Мстителей! Ну а так все по-прежнему: «он ломает - я чиню». Суперзлодеи пытаются разрушить мир, а Капитан Америка его спасает, закладывая головокружительные виражи. Его щит нас всех защитит, а доброе слово, сказанное в нужный момент, утихомирит и разбушевавшегося Халка.