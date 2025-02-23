На экраны вышел новый фильм от Marvel - «Капитан Америка. Новый мир» (Captain America: Brave New World, 2025, режиссер - Джулиус Она, в главных ролях - Энтони Маки, Харрисон Форд, Шира Хаас, Джанкарло Эспозито).
КИНОКРИТИКА ⟩ Новый фильм о Капитане Америка: Красного Халка – в президенты!
Ну что, жалкие человечишки! Пришло время удивительных историй! Помните, как герои фильма «Людей в черном» находили реальные новости в заголовках желтой прессы («Телом моего мужа завладел инопланетный жук»)? Так и в наше смутное время достоверную информацию можно поискать в старых добрых комиксах, потому что настоящие новости выглядят чересчур фантастичными.
На английском языке вторая часть названия звучит как название известного романа Хаксли («О дивный новый мир»), в свою очередь, позаимствовано из пьесы Шекспира «Буря». В русскоязычном переводе слово «дивный» утрачено. Новый мир и точка.
Забавно, что рабочим вариантом названия было «Новый мировой порядок»/New World Order, но, видимо, оно показалось излишне конспирологическим. Поэтому пусть будет цитата из Хаксли. Или Шекспира. Или Киплинга.
Действие фильма происходит совсем близко от нас - всего-то в 2026 году. Но уже все правда. Все сбылось. Главное событие фильма не в том, что новым Капитаном становится Сокол, не в том, что в Индийском океане обнаружены залежи адамантия (мифологический сверхпрочный металл из Вселенной Марвел). Но в том, что президентом США становится Халк.
Точнее, его утяжеленная модификация - Красный Халк (спойлеров в этой новости нет, все показано в трейлерах). Харрисону Форду не впервой исполнять роль Президента США, но выглядит в этой роли 82-летний актер бесконечно, бесконечно усталым. Жизнь уходит, все эфемерно как лепестки цветущей сакуры.
Первый темнокожий Кэп
Бывший генерал Таддеус Росс, который когда-то давным-давно возродил этот проект с суперсолдатом, подарившим миру Халка, становится жертвой собственных разработок. Сэм Уилсон, в прошлом легендарный Сокол, в исполнении Энтони Маки - первый чернокожий Кэп.
Капитан Америка - это же, в принципе, не конкретный герой, а некоторая должность, на которую могут назначить, выдав реактивный ранец и щит, и призвав защищать США (например, после смерти или ареста предыдущего супергероя, носившего это звание). Главное оружие Капитана - это его звездный щит из еще одного мифологического металла, вибраниума. Щит капитану служит скорее как метательный диск с эффектом бумеранга, он крушит врагов и возвращается в руки хозяина. Такая метафора агрессивной защиты.
Продолжительность фильма почти два часа (1 час 58 минут), и в этот отрезок времени создатели попытались впихнуть невпихиваемое, дробя и множа сюжет, используя его скорее как плацдарм для новых удивительных историй. Следующая из которых - «Громовержцы» - ждет нас уже в мае этого года.
Ломать - не чинить
Помимо Громовержца Росса и самого Капитана (с новым подручным Соколом) в действии принимает участие бывший Капитан Америка, Гремучник (в исполнении Джанкарло Эспозито), мутант Лидер, наследующий кровь Халка и высочайший интеллект, да еще и постоянно все карты путает Черная Вдова - новая советница президента Рут Бат-Сераф. И все это на фоне военизированного конфликта с Японией и потенциального конфликта со всем миром.
Новый мировой порядок требует новых Мстителей! Ну а так все по-прежнему: «он ломает - я чиню». Суперзлодеи пытаются разрушить мир, а Капитан Америка его спасает, закладывая головокружительные виражи. Его щит нас всех защитит, а доброе слово, сказанное в нужный момент, утихомирит и разбушевавшегося Халка.