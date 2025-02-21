Невидимые потери: почему Россию не останавливают десятки тысяч погибших на фронте?

Но мобилизованных жителей самопровозглашенных республик редко хоронят в России, большинство не учились в российских школах и имели гораздо меньше социальных связей внутри России, чем сами россияне.

Три из десяти

«На контракт я попал так: на Курском вокзале украл сумку у пассажира. И оперативники меня сразу же взяли, там же камеры стоят везде. Они мне сказали, если не хочешь снова за решетку, то подписывай контракт. Сказали, что в моем возрасте на передовую все равно не отправят, будешь тыловым рабочим. Ну я и согласился», - так летом 2024 года попавший в плен Ильдус Садыков рассказывал украинским военным о том, как оказался на фронте. Ему было 59 лет.

До задержания Ильдус, по его словам, провел на свободе только восемь месяцев. Выйдя после очередной отсидки в колонии, он устроился разнорабочим в Московской области. Согласно опубликованным приговорам, Садыков трижды судим, он провел в колониях в общей сложности 16 лет.

Из украинского плена Ильдус в результате обмена вернулся в Россию, где его снова отправили на фронт. В феврале 2025 года он погиб.

В нашем списке погибших сейчас 16 171 осужденный, отправленный на войну из колоний. В это число включены только те, чьи судимости мы смогли подтвердить по открытым источникам.

На самом деле погибших заключенных гораздо больше.