С субботы снова можно выходить на лед крупнейших озер

Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, отметив, что последнее обследование льда, проведенное пограничниками, подтверждает, что теперь можно выходить пешком на лед почти всего Чудского озера.

Однако, поскольку в некоторых местах лед тоньше из-за особенностей водоема, запрещается находиться на льду Чудского озера ближе двух километров от устья реки Нарва и на льду Чудского озера ближе одного километра от устья реки Эмайыги.

Разрешается также выходить пешком на лед озер Псковского, Ляммиярве и Пабра. В целях защиты жизни людей запрещается выходить пешком или на вездеходе на лед Нарвского водохранилища, реки Нарвы, озер Ванику, Крийва и Паттина.