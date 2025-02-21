Мнения парламентских партий относительно энергетического кризиса, вспыхнувшего в четверг, заметно расходятся. Социал-демократы резко критикуют деятельность Министерства климата, а партия «Отечество» задается вопросом, что изменилось за 24 часа, когда весь план поддержки морских ветряных парков был неожиданно приостановлен.
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Социал-демократы требуют изменений в Министерстве климата, «Ээсти 200» обеспокоены неопределенностью
К политическому кризису в правительстве привело решение министра климата Йоко Алендер (Партия реформ) приостановить план поддержки морских ветряных парков минимум на год. В качестве причины было указано появление надежды на получение дополнительных средств от Европейского союза, что позволило бы сократить долю финансирования из госбюджета Эстонии.