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Социал-демократы требуют изменений в Министерстве климата, «Ээсти 200» обеспокоены неопределенностью

Перевод: Каролина Вертяева
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Правительство Кристен Михала столкнулось с кризисом неожиданно и внезапно.
Правительство Кристен Михала столкнулось с кризисом неожиданно и внезапно. Фото: Eero Vabamägi

Мнения парламентских партий относительно энергетического кризиса, вспыхнувшего в четверг, заметно расходятся. Социал-демократы резко критикуют деятельность Министерства климата, а партия «Отечество» задается вопросом, что изменилось за 24 часа, когда весь план поддержки морских ветряных парков был неожиданно приостановлен.

К политическому кризису в правительстве привело решение министра климата Йоко Алендер (Партия реформ) приостановить план поддержки морских ветряных парков минимум на год. В качестве причины было указано появление надежды на получение дополнительных средств от Европейского союза, что позволило бы сократить долю финансирования из госбюджета Эстонии.

Так как весь процесс энергетического соглашения уже занял полтора года и отнял немало времени и нервов, очередной сбой обострил ситуацию. Политики «Ээсти 200» даже рассматривали возможность исключения социал-демократов из правительства, поскольку именно они активно поддерживают морские ветряные парки. В свою очередь, социал-демократы требуют изменений в Министерстве климата, ссылаясь на противоречивую информацию, предоставляемую общественности и партнерам по коалиции.

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