Таллиннский аэропорт о претензиях Ryanair: факты говорят об обратном

Коммерческий директор Ryanair Джейсон Мак-Гиннесс сообщил, что авиакомпания решила с апреля закрыть шесть рейсов из Таллинна, ссылаясь на планы Таллиннского аэропорта повысить аэропортовые сборы на 70%.

По его словам, Ryanair хотела расширить свою деятельность в Таллинне, открыв базу и увеличив количество маршрутов, но высокие сборы сделали это невозможным. Мак-Гиннесс отметил, что руководство аэропорта, по мнению компании, не готово к компромиссам, а повышение цен наносит ущерб как туризму, так и экономике Эстонии.