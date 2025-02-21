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Таллиннский аэропорт о претензиях Ryanair: факты говорят об обратном

Перевод: Каролина Вертяева
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Член правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.
Член правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ. Фото: Konstantin Sednev

Ryanair объясняет закрытие рейсов из Таллинна повышением аэропортовых сборов, но администрация аэропорта считает эти заявления преувеличением. Член правления аэропорта Ээро Пяргмяэ опроверг обвинения, подчеркнув, что рост сборов является умеренным и распространяется на всех перевозчиков на равных условиях.

Коммерческий директор Ryanair Джейсон Мак-Гиннесс сообщил, что авиакомпания решила с апреля закрыть шесть рейсов из Таллинна, ссылаясь на планы Таллиннского аэропорта повысить аэропортовые сборы на 70%.

По его словам, Ryanair хотела расширить свою деятельность в Таллинне, открыв базу и увеличив количество маршрутов, но высокие сборы сделали это невозможным. Мак-Гиннесс отметил, что руководство аэропорта, по мнению компании, не готово к компромиссам, а повышение цен наносит ущерб как туризму, так и экономике Эстонии.

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