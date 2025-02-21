Ryanair объясняет закрытие рейсов из Таллинна повышением аэропортовых сборов, но администрация аэропорта считает эти заявления преувеличением. Член правления аэропорта Ээро Пяргмяэ опроверг обвинения, подчеркнув, что рост сборов является умеренным и распространяется на всех перевозчиков на равных условиях.
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Таллиннский аэропорт о претензиях Ryanair: факты говорят об обратном
Коммерческий директор Ryanair Джейсон Мак-Гиннесс сообщил, что авиакомпания решила с апреля закрыть шесть рейсов из Таллинна, ссылаясь на планы Таллиннского аэропорта повысить аэропортовые сборы на 70%.