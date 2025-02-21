В Тарту уже начались праздничные мероприятия ко Дню независимости

Об этом BNS сообщили в оргкомитете праздника в мэрии Тарту. На церемонии были вручены премии Тартуского университета 2024 года за достижения в общественной, научной и лингвистической сферах, премия «Преподаватель года», стипендия Мемориального фонда Эрнста Яаксона, премия Леннарта Мери за исследования и магистерские работы, а также премия Мемориального фонда Пеэтера Тульвисте.

Профессор политической и социосемиотики Андреас Венцель выступил с лекцией на тему «Сдерживающая сила слов».

В рамках мероприятия состоялся концерт Вайко Эплика и выступление Тартуского академического мужского хора.

В субботу в 18:00 в Эстонском национальном музее в Тарту состоится торжественный концерт, на котором будут присвоены почетные звания «Почетный гражданин Тарту» и «Тартуской звезды».

Почетные звания примут статистик и демограф Эне-Маргит Тийт, историограф Криста Ару и бывший мэр Тарту и премьер-министр Эстонской Республики Андрус Ансип. Орденом Тартуской звезды будут награждены фольклорист Маре Кыйва, этнолог Реэт Пийри и актер Айвар Томмингас. На церемонии состоится концерт группы Lonitseera. Мероприятие проводится только по приглашениям. За церемонией можно следить в прямом эфире на сайте города Тарту, в Facebook или на сайте Tartu Postimees.

С пятницы по воскресенье Тартуский рынок приглашает всех желающих в здание рынка и рыночный зал, чтобы познакомить с новыми и уже полюбившимися эстонскими вкусами.