В Тарту празднование Дня независимости и 107-й годовщины Эстонской Республики начался уже в пятницу, 21 февраля, с вручения наград Тартуского университета и торжественного концерта.
В Тарту уже начались праздничные мероприятия ко Дню независимости
Об этом BNS сообщили в оргкомитете праздника в мэрии Тарту. На церемонии были вручены премии Тартуского университета 2024 года за достижения в общественной, научной и лингвистической сферах, премия «Преподаватель года», стипендия Мемориального фонда Эрнста Яаксона, премия Леннарта Мери за исследования и магистерские работы, а также премия Мемориального фонда Пеэтера Тульвисте.
Профессор политической и социосемиотики Андреас Венцель выступил с лекцией на тему «Сдерживающая сила слов».
В рамках мероприятия состоялся концерт Вайко Эплика и выступление Тартуского академического мужского хора.
В субботу в 18:00 в Эстонском национальном музее в Тарту состоится торжественный концерт, на котором будут присвоены почетные звания «Почетный гражданин Тарту» и «Тартуской звезды».
Почетные звания примут статистик и демограф Эне-Маргит Тийт, историограф Криста Ару и бывший мэр Тарту и премьер-министр Эстонской Республики Андрус Ансип. Орденом Тартуской звезды будут награждены фольклорист Маре Кыйва, этнолог Реэт Пийри и актер Айвар Томмингас. На церемонии состоится концерт группы Lonitseera. Мероприятие проводится только по приглашениям. За церемонией можно следить в прямом эфире на сайте города Тарту, в Facebook или на сайте Tartu Postimees.
С пятницы по воскресенье Тартуский рынок приглашает всех желающих в здание рынка и рыночный зал, чтобы познакомить с новыми и уже полюбившимися эстонскими вкусами.
24 февраля в 7.30 у сельского центра культуры в Рахинге состоится церемония поднятия флага в честь годовщины Эстонской Республики. В 8.15 начнется церемония возложения венков к мемориалам героям Освободительной войны на кладбищах Паулюсе и Раади.
В 9.15 начнется торжественное построение у памятника Калевипоэгу в Тарту. В мероприятии примут участие представители города Тарту, Тартуского отряда Кайтселийта и его женского отделения, Внутренней стражи, «Молодых орлов», 2-й пехотной бригады, Академии Сил обороны, Департамента полиции и погранохраны, Спасательного департамента, Тюремного департамента и академических организаций.
В 10 часов утра в Тартуской обсерватории состоится церемония чествования эстонского флага. Выступят мэр Тарту Урмас Клаас, председатель правления Тартуского союза самоуправлений Ярно Лаур, пробст Тарту Кристьян Лухаметс и заместитель председателя Союза студентов Эстонии Сандер Каллип. Выступят Тартуский академический мужской хор, мужской хор Эстонского университета наук о жизни Gaudeamus, Тартуский академический мужской хор Emajõgi, Хааславский мужской хор и мужской хор работников лесного хозяйства Эстонии Forestalia, а музыку исполнит Тартуский духовой оркестр.
В 11 часов утра на Ратушной площади начнется торжественное построение Тартуского отделения Кайтселийта. Для всех желающих будет открыта выставка техники и оружия Кайтселийта, также можно будет увидеть технику и работу Департамента полиции и погранохраны, Спасательного департамента и тюремной службы.
С 12 до 13 часов фольклорный клуб «Маатаса» приглашает на каток на Ратушной площади. На катке в этот день будут звучать только эстонские хиты.
Национальный музей Эстонии будет открыт 24 февраля с 10.00 до 18.00. Постоянная выставка «Встречи» бесплатна.
В 12 и 13 часов будет проводиться экскурсия по постоянной выставке «Встречи». Экскурсии бесплатны, но необходима предварительная регистрация. С 12 до 15 часов дети приглашаются на игру с флагом на постоянной выставке «Встречи».
В 14.00 на Ратушной площади начнется бесплатный концерт, посвященный 107-й годовщине Эстонской Республики. На сцене выступят ансамбль KRUUV, квинтет хора мальчиков Эстонской национальной оперы и Рийво Йыги, хор девочек E STuudio и камерный хор E STuudio.
В 15.30 состоится экскурсия с куратором Карин Лейватегия по выставке «Кому принадлежит ночь?». Вход по билету на выставку или музейной карте, необходима предварительная регистрация.
26 февраля в 13.00 пожилые люди из Тарту приглашаются в церковь Святого Павла на концерт, посвященный 107-й годовщине Эстонской Республики. Музыкальное сопровождение обеспечит трио Юри Лумисте и Лийси Койксон. Мероприятие бесплатное.