Советник Трампа заявил, что Зеленский скоро подпишет соглашение об ископаемых, Киев видит спорные пункты

«Ситуация такова: президент Зеленский собирается подписать это соглашение, и вы увидите это в самое ближайшее время», - сказал Уолтц.

Источник издание «Суспiльне» в офисе президента Украины заявил, что украинская и американская стороны продолжают работу на проектом соглашения.

«Говорить, что проект соглашения о редкоземельных ископаемых улучшили в интересах Украины, преждевременно. С точки зрения безопасности еще остаются определенные вопросы, которые нужно доработать», - сказал источник издания.

The Telegraph писал, что предложенное администрацией Трампа соглашение предусматривает контроль Вашингтона над минеральными и нефтегазовыми ресурсами, портами и «другой инфраструктурой» Украины. Администрация Трампа хочет, чтобы США забирали 50% от текущих доходов, получаемых Украиной от добычи ресурсов, а также 50% от стоимости «всех новых лицензий [на добычу ресурсов], выданных третьим лицам».

После отказа Владимира Зеленского заключить соглашение по полезным ископаемым Дональд Трамп резко раскритиковал президента Украины. Он называл Зеленского «диктатором без выборов» и требовал провести выборы президента Украины.

По информации Axios, администрация Трампа представила Украине новый проект соглашения по полезным ископаемым. В этом проекте, говорят собеседники издания, учли «некоторые опасения» Владимира Зеленского. В частности, из документа удалили положения, которые беспокоили украинцев, например, что соглашение подпадает под юрисдикцию суда в Нью-Йорке.