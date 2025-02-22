В очередном выпуске подкаста «Мягко говоря» Анита и Ева поговорили с мультидисциплинарным художником Алексеем Гординым о том, без чего трудно представить культуру зумеров: эпохе раннего интернета, мемах, иронии и, конечно же, реалиях жизни современного творца.
Художник Алексей Гордин: современное искусство не может повлиять на общество. А мемы могут
Анита: Во времена моей юности частью самоидентичности молодого человека была коллекция «сохраненок» (разных картинок, которые пользователи добавляли в определенный фотоальбом) Вконтакте. Мне кажется, что твои картины - это идеальные «сохраненки». Они ироничные, они отражают актуальные темы: смесь смешного мема и цепляющего изображения. А ты сам как считаешь, можно ли сравнить твои работы с мемами?
Алексей: Я и не скрываю, что моя логика создания искусства - меметическая. Простое узнаваемое изображение, с которым все могут себя ассоциировать: либо панелечки, либо галерейное пространство, плюс, какие-то тексты. Я работаю с клише и меметическими образами. И если у кого-то мои картины в сохраненках, то это комплимент!
Я сам часто задумываюсь о том, что такое современное искусство, что такое мемы. И к сожалению, современное искусство, вопреки надеждам художников, никак не может повлиять на общество. А мемы могут. Мемы двигают, цепляют целые поколения. Мемы - это язык, который мы все понимаем.
Алексей Гордин изучал живопись в Эстонской академии художеств (бакалавр, 2011) и Академии изящных искусств в Хельсинки (магистр, 2016). В 2017 году Гордин был удостоен премии «Молодой художник». Его работы находятся в коллекциях KUMU, Тартуского художественного музея, Литовской национальной художественной галереи и музея Kiasma, а также в частной коллекции Сеппо Френти.
(В подкасте упоминаются некоторые из следующих работ.)
Также в этом выпуске:
- Как Гордин относится к героям своих произведений: высмеивает или симпатизирует?
- Убьет ли искусственный интеллект искусство?
- После какого события в карьере художника может начаться профессиональная стагнация?
- Сколько в среднем стоят работы успешных современных художников?
О подкасте
«Мягко говоря» - подкаст, где ведущие Анита Авакова и Ева Ойжинская обсуждают современные социальные и культурные явления. Мы говорим о том, что вызывает вопросы и споры между поколениями, размышляем о переменах, с которыми сталкивается общество, и исследуем, как эти процессы проявляются в Эстонии. Это разговор о том, что формирует нашу реальность здесь и сейчас, с желанием лучше понять друг друга и мир вокруг.
Название «Мягко говоря» - важный элемент идентичности подкаста. Оно символизирует мягкость и гибкость, которые необходимы в сложных обсуждениях. С одной стороны, это ироничная отсылка к традиционным представлениям о женственности. С другой - напоминание о том, что мягкость вовсе не исключает уверенности и смелости. Здесь говорят о важном: о сложностях, которые нас окружают, но говорят так, чтобы провоцировать размышления, а не конфликты.
Ведущие подкаста благодарят исполнителя Dog in a Shirt за разрешение на использование в подкасте произведения под названием Coffee for dinner.