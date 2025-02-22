Закат Европы и Запада. Как Трамп рушит Pax Americana на радость Китаю и России

Трамп как раз из тех, кто уверен, что европейские союзники наживаются на Америке, и требует от них раскошелиться.

Однако Брэндс и Фивер подсчитали, что США на самом деле зарабатывают благодаря альянсам в три раза больше, чем тратят. И дело не только в деньгах.

Альянсы вроде НАТО до сих пор позволяли Америке казаться сильнее, чем она есть на самом деле. Да, у США самая мощная армия, но альянс — дешевле и лучше. Брэндс и Фивер сравнивают его с сыгранной спортивной командой против наскоро собранной. Благодаря союзникам США экономят на военных базах вдали от родных берегов и на разведке.

Чем крепче военные связи с союзниками, тем прочнее и экономические. Роль защитника десятилетиями позволяла американцам выбивать у европейцев преференции в торговле. А принадлежность к одному альянсу обеспечивала стабильность и предотвращала разрыв отношений, даже когда политики ссорились вдрызг.

«Другими словами, альянсы не столько обременяют Америку, сколько укрепляют ее. Защита единомышленников делает единственную мировую сверхдержаву еще более эффективной и влиятельной», — пишут Брэндс и Фивер.

«Защита слабых всегда была средством политического влияния, коммерческой выгоды (в частности, от продажи оружия), доступа к военным объектам и обеспечения легитимности совместных военных операций», — соглашается Брюно Тертре из французского Фонда стратегических исследований (FRS).