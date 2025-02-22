Водитель сбил и бросил на дороге ребенка

Вчера, 21 февраля, в 13.31 в Палдиски на перекрестке улиц Раэ и Пакри автомобиль Škoda Roomster, за рулем которого была 69 летняя женщина, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил переходившую дорогу 11-летнюю девочку, говорится в сводке полиции.

Случайные прохожие доставили пострадавшего ребенка в больницу.

Автомобиль Škoda скрылся с места происшествия, но позднее был найден припаркованным в Палдиски.​ Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

В пятницу на нерегулируемом пешеходном переходе произошло еще одно ДТП: в 9.51 в Тарту у дома на улице Равила автомобиль BMW 530D, за рулем которого была 50-летняя женщина, сбил переходившую дорогу 24-летнюю девушку. Пострадавшая была доставлены в больницу для проверки состояния здоровья.