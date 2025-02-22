«Удачный день для водителей!»: на одной из заправок Circle K бензин стоил один цент

Вчера утром в Елгаве на ул. Миера одному водителю особенно повезло - на АЗС он якобы заправился 80 литрами топлива всего за 80 центов, что запечатлено и на видео. Портал TVNET связался с Circle K, чтобы разъяснить обстоятельства произошедшего.

Руководитель категории топлива Circle K Гатис Титов подтвердил порталу TVNET: «Утром на АЗС Circle K в Елгаве из-за четырех системных ошибок ненадолго цена топлива была указана неправильно - один цент за литр. Техническая ошибка была быстро замечена и устранена».

«Цена 95-го бензина на наших АЗС составляет 1,654 евро за литр. На конкретной станции к клиентам программы лояльности EXTRA применяется дополнительная скидка - 10 центов за литр», - сказал он вчера.

«У тех клиентов, которые успели заправиться топливом по ошибочно указанной цене, был особенно удачный день, и разницу в счете возвращать не придется - сделка остается в силе такой, какой она была на момент заправки», - сказал Титов.