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Энергетический план Эстонии: лучше ужасный конец, чем ужас без конца

Перевод: София Солдатенко
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Действия правительства в четверг стали полной неожиданностью для соцдемов. На фото министр климата Йоко Алендер и председатель Социал-демократической партии, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
Действия правительства в четверг стали полной неожиданностью для соцдемов. На фото министр климата Йоко Алендер и председатель Социал-демократической партии, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. Фото: Shutterstock, Postimees

На следующий день после того, как правительство решило не поддерживать ранее согласованный план поддержки морских ветропарков, картина не стала яснее, а скорее запутаннее.

То, о чем Postimees писал в четверг, по-прежнему актуально: внутри коалиции царит напряженность. Даже если за день эмоции утихли, взгляды на то, как дошли до принятия такого решения, различаются среди соцдемов, реформистов и членов партии «Ээсти 200». «Ээсти 200» с особым усилием и громче, реформисты несколько дипломатичнее и тише обвиняют соцдемов. Согласно этой точке зрения, соцдемы настолько одержимы идеей морских ветропарков, что утратили объективность и сделали заложниками все остальные решения, связанные с энергетикой.

Социал-демократы, например, Лаури Ляэнеметс и Танель Кийк, возлагают вину прежде всего на Министерство климата, утверждая, что там дела ведутся некомпетентно и неуклюже. Была ли это некомпетентность чиновников или беспомощность министра Йоко Алендер (Партия реформ), или и то, и другое одновременно, - вопрос отдельного анализа.

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