Энергетический план Эстонии: лучше ужасный конец, чем ужас без конца

То, о чем Postimees писал в четверг, по-прежнему актуально: внутри коалиции царит напряженность. Даже если за день эмоции утихли, взгляды на то, как дошли до принятия такого решения, различаются среди соцдемов, реформистов и членов партии «Ээсти 200». «Ээсти 200» с особым усилием и громче, реформисты несколько дипломатичнее и тише обвиняют соцдемов. Согласно этой точке зрения, соцдемы настолько одержимы идеей морских ветропарков, что утратили объективность и сделали заложниками все остальные решения, связанные с энергетикой.