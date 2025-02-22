Сборная Эстонии по баскетболу обыграла Северную Македонию в пятом матче отборочной серии чемпионата Европы, прошедшем в пятницу вечером в Таллинне, и обеспечила себе место в финальной части чемпионата Европы.
Видео ⟩ Эстонская сборная по баскетболу пробилась в финал чемпионата Европы
Об этом BNS сообщили в Союзе баскетбола Эстонии, отметив, что эстонская команда выиграла первую четверть матча со счетом 22:17, но уступила половину с разницей в одно очко 38:39. К концу третьей четверти Эстония вела 58:50. В последней четверти Эстония увеличила отрыв и выиграла матч со счетом 84:65.
В пятницу Эстония одержала четвертую победу в подгруппе H. Польша уже обеспечила себе квалификацию из отборочной группы как страна-хозяйка, а Литва также получила место на чемпионате Европы.
Смотрите в видео, как сборная Эстонии праздновала выход в финал чемпионата Европы: