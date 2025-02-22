Видео Эстонская сборная по баскетболу пробилась в финал чемпионата Европы

Об этом BNS сообщили в Союзе баскетбола Эстонии, отметив, что эстонская команда выиграла первую четверть матча со счетом 22:17, но уступила половину с разницей в одно очко 38:39. К концу третьей четверти Эстония вела 58:50. В последней четверти Эстония увеличила отрыв и выиграла матч со счетом 84:65.