Сб, 22.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Видео Эстонская сборная по баскетболу пробилась в финал чемпионата Европы

Copy
Сборная Эстонии после победы над Северной Македонией.
Сборная Эстонии после победы над Северной Македонией. Фото: Tairo Lutter

​Сборная Эстонии по баскетболу обыграла Северную Македонию в пятом матче отборочной серии чемпионата Европы, прошедшем в пятницу вечером в Таллинне, и обеспечила себе место в финальной части чемпионата Европы.

Об этом BNS сообщили в Союзе баскетбола Эстонии, отметив, что эстонская команда выиграла первую четверть матча со счетом 22:17, но уступила половину с разницей в одно очко 38:39. К концу третьей четверти Эстония вела 58:50. В последней четверти Эстония увеличила отрыв и выиграла матч со счетом 84:65.

В пятницу Эстония одержала четвертую победу в подгруппе H. Польша уже обеспечила себе квалификацию из отборочной группы как страна-хозяйка, а Литва также получила место на чемпионате Европы.

Смотрите в видео, как сборная Эстонии праздновала выход в финал чемпионата Европы:

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх