Сб, 22.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Известная эстонская сеть магазинов меняет условия программы лояльности

Перевод: София Солдатенко
Copy
Bauhof
Bauhof Фото: Konstantin Sednev

Эстонская сеть магазинов по продаже строительных материалов и садовых товаров Bauhof сообщает, что с 3 марта вступают в силу изменения в условиях программы лояльности частных клиентов Bauhof Group AS.

«Мы объединяем программы лояльности Meistriklubi и Profiklubi, в результате чего новая объединенная программа лояльности будет называться Meistriklubi. Обычная скидка в размере -25 процентов от обычных цен будет распространяться на всех членов Meistriklubi», - пишет Bauhof в отправленном сообщении.

Основные изменения, которые будут внесены в условия:

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх