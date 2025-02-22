Эстонская сеть магазинов по продаже строительных материалов и садовых товаров Bauhof сообщает, что с 3 марта вступают в силу изменения в условиях программы лояльности частных клиентов Bauhof Group AS.
Для подписчиков
Известная эстонская сеть магазинов меняет условия программы лояльности
«Мы объединяем программы лояльности Meistriklubi и Profiklubi, в результате чего новая объединенная программа лояльности будет называться Meistriklubi. Обычная скидка в размере -25 процентов от обычных цен будет распространяться на всех членов Meistriklubi», - пишет Bauhof в отправленном сообщении.