Известная эстонская сеть магазинов меняет условия программы лояльности

«Мы объединяем программы лояльности Meistriklubi и Profiklubi, в результате чего новая объединенная программа лояльности будет называться Meistriklubi. Обычная скидка в размере -25 процентов от обычных цен будет распространяться на всех членов Meistriklubi», - пишет Bauhof в отправленном сообщении.