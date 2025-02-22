Несколько представителей администрации США неоднократно заявляли, что президент Украины Владимир Зеленский своими эмоциональными выступлениями разозлил Дональда Трампа, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Райнер Сакс ⟩ Трамп будет оказывать давление на Украину до определенного момента
Фактически американские чиновники дают украинскому президенту возможность отойти от эмоциональной стадии взаимоотношений с США, но ценой публичного порицания.
Более серьезной ценой может стать новый проект соглашения о природных ресурсах, переданный США, однако точная информация по этому вопросу пока отсутствует. Трампу необходимо представить этот договор прежде всего как свою внутреннюю политическую победу, поскольку его активная риторика в разных направлениях пока не принесла ощутимых результатов.
Тем временем Трамп продолжает критиковать Зеленского и не демонстрирует признаков смягчения своей позиции. В СМИ также просочились разнообразные угрозы в адрес Украины, которые США могут использовать для оказания давления. Вчера украинский президент воздержался от комментариев по этому вопросу. Можно предположить, что давление на Украину сохранится до тех пор, пока не будет заключено соглашение о природных ресурсах.
Украинская военная разведка выяснила, что подразделения информационной войны России получили инструкции перед третьей годовщиной полномасштабного вторжения. Им поручено распространять в крупных СМИ и соцсетях нарратив о приближении российской армии к победе.
Вряд ли президент России Владимир Путин объявит о «окончательной победе», поскольку в данный момент у него нет реальных оснований для этого, а боевые действия, без сомнения, продолжатся.
Сейчас у России есть все возможности для серьезного давления на Украину в информационном пространстве, и она делает все возможное, чтобы воспользоваться этим шансом. Одновременно в Кремле создают нарратив, что якобы Россия вынудила США сесть за стол переговоров.
Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что в будущем Европа должна быть способна защищаться без военной помощи США.
Он отметил важность сотрудничества с Францией и Великобританией для изучения возможности распространения их ядерного сдерживания на Германию. Возможно, он стал первым влиятельным немецким политиком, открыто поднявшим этот вопрос.
Стратегическая автономия Европы невозможна без собственной системы ядерного сдерживания, но ее создание - это длительный, сложный и крайне дорогостоящий процесс.
Минувшей ночью российская армия атаковала украинские города 162 иранскими дронами, из которых 157 были уничтожены различными средствами ПВО. В результате удара по Киеву вспыхнул пожар, в котором погиб один человек.
На линии фронта интенсивность атак российской армии вчера снизилась.
Отмечается, что российское командование уже не в состоянии поддерживать высокий темп наступления постоянно - теперь активные боевые действия чередуются с менее интенсивными периодами.
Вчера также снизилась активность российской тактической авиации. Около половины планирующих авиабомб было сброшено на позиции украинской армии в Курской области.
На Курском направлении интенсивность наступления российских войск не увеличилась, изменений на линии фронта не зафиксировано. Украинские военные, воюющие в этом регионе, сообщают, что северокорейские солдаты теперь атакуют небольшими пехотными группами, что можно считать тактическим изменением.
По их словам, северокорейские бойцы физически выносливы и способны преодолевать пешком более десяти километров, однако их атаки по-прежнему представляют собой фронтальные штурмы, в ходе которых большинство атакующих уничтожается украинскими дронами и минометным огнем.
На Харьковском направлении продолжаются локальные позиционные бои.
На Купянском и Лиманском направлениях активность российских наступательных действий снова снизилась. На Северском направлении российские войска остаются пассивными. В целом, линия фронта в этом районе остается неизменной.
В районе Бахмута интенсивность боев вблизи Часова Яра не восстановилась - российская армия проводит лишь отдельные атаки.
На Торецком направлении число атак несколько увеличилось, но их темп ниже, чем в предыдущие дни. Общая ситуация остается без изменений.
На Покровском направлении российская армия продолжает активные штурмы, но после тяжелых потерь вчера не добилась значительных успехов.
Юго-западнее Донецка российские атаки ослабли, однако линия фронта остается без значительных изменений. Украинские войска продолжают отступление на запад от Курахово.
На южном фронте произошли отдельные разведывательные бои в районе Орехова. В районе днепровских островов активность атак значительно снизилась, что, возможно, связано с похолоданием в последние недели.