Райнер Сакс Трамп будет оказывать давление на Украину до определенного момента

Фактически американские чиновники дают украинскому президенту возможность отойти от эмоциональной стадии взаимоотношений с США, но ценой публичного порицания.

Более серьезной ценой может стать новый проект соглашения о природных ресурсах, переданный США, однако точная информация по этому вопросу пока отсутствует. Трампу необходимо представить этот договор прежде всего как свою внутреннюю политическую победу, поскольку его активная риторика в разных направлениях пока не принесла ощутимых результатов.

Тем временем Трамп продолжает критиковать Зеленского и не демонстрирует признаков смягчения своей позиции. В СМИ также просочились разнообразные угрозы в адрес Украины, которые США могут использовать для оказания давления. Вчера украинский президент воздержался от комментариев по этому вопросу. Можно предположить, что давление на Украину сохранится до тех пор, пока не будет заключено соглашение о природных ресурсах.

Украинская военная разведка выяснила, что подразделения информационной войны России получили инструкции перед третьей годовщиной полномасштабного вторжения. Им поручено распространять в крупных СМИ и соцсетях нарратив о приближении российской армии к победе.

Вряд ли президент России Владимир Путин объявит о «окончательной победе», поскольку в данный момент у него нет реальных оснований для этого, а боевые действия, без сомнения, продолжатся.