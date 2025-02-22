В Берлине у мемориала жертвам Холокоста совершено нападение на человека

30-летний турист из Испании получил ножевые ранения возле мемориала жертвам Холокоста в Берлине. Он был доставлен в больницу с ранениями, которые, как сообщается, не представляют угрозы для жизни.

Инцидент произошел около 18:00 по местному времени, сообщила берлинская полиция в соцсети X, добавив, что расследование произошедшего «продолжается».

На снимках с места происшествия видны машины скорой помощи и вооруженная полиция, выстроившиеся вдоль одной из сторон мемориала. Сотрудники полиции оперативно оцепили место происшествия и начали прочесывать территорию.

Полиция в Берлине. Фото: Getty Images

Вскоре полиция сообщила, что арестовала подозреваемого. Пока неясно, был ли нападавший знаком с жертвой. Кроме того, пока неизвестно, какое оружие он использовал.

В районе мемориала по-прежнему находится много правоохранителей, а в заявлении полиции в Х отмечается, что на месте происшествия также находятся спасатели, «которые оказывают помощь нескольким гражданам, ставшим свидетелями произошедшего».

Нападение, по всей видимости, было совершено с северной стороны мемориала, напротив которого находится посольство США.

Спустя несколько часов после произошедшего в Берлине шведская полиция заявила, что задержала троих мужчин около посольства Израиля в Стокгольме по подозрению в подготовке к совершению насильственного преступления.

«Мы не можем комментировать потенциальный мотив», - сообщила агентству новостей Reuters представитель полиции Сусанна Ринальдо.

Подтверждений тому, что нападение в Берлине и аресты в Стокгольме связаны, пока не поступало.

Нападение с ножом в Берлине произошло всего за несколько дней до федеральных выборов в Германии.