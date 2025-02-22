Имущество обанкротившегося эстонского производителя мясной продукции выставлено на аукцион

Управляющих банкротством Saaremaa Lihatööstus продает целиком предприятие по производству мясной продукции в Курессааре, на улице Пикк, 81. В продажу включен объект площадью 76 826 квадратных метров, на котором размещаются производственные, складские и административные здания, бойня и солнечная электростанция мощностью 198 кВт.

Кроме того, на продажу выставлены оборудование и машины производственного подразделения, запасы со склада, мебель и другое движимое имущество (за исключением транспортных средств, серверов и предметов, принадлежащих третьим лицам).