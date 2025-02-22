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Имущество обанкротившегося эстонского производителя мясной продукции выставлено на аукцион

Перевод: София Солдатенко
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Продукция Saaremaa lihatööstus.
Продукция Saaremaa lihatööstus. Фото: Madis Veltman / Postimees

Имущество обанкротившегося производителя мясной продукции Saaremaa Lihatööstus OÜ выставлено на аукцион за 4,5 млн евро, сообщается на аукционном портале судебных исполнителей и управляющих банкротством.

Управляющих банкротством Saaremaa Lihatööstus продает целиком предприятие по производству мясной продукции в Курессааре, на улице Пикк, 81. В продажу включен объект площадью 76 826 квадратных метров, на котором размещаются производственные, складские и административные здания, бойня и солнечная электростанция мощностью 198 кВт.

Кроме того, на продажу выставлены оборудование и машины производственного подразделения, запасы со склада, мебель и другое движимое имущество (за исключением транспортных средств, серверов и предметов, принадлежащих третьим лицам).

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