Имущество обанкротившегося производителя мясной продукции Saaremaa Lihatööstus OÜ выставлено на аукцион за 4,5 млн евро, сообщается на аукционном портале судебных исполнителей и управляющих банкротством.
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Имущество обанкротившегося эстонского производителя мясной продукции выставлено на аукцион
Управляющих банкротством Saaremaa Lihatööstus продает целиком предприятие по производству мясной продукции в Курессааре, на улице Пикк, 81. В продажу включен объект площадью 76 826 квадратных метров, на котором размещаются производственные, складские и административные здания, бойня и солнечная электростанция мощностью 198 кВт.