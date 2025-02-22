Начните раньше: как максимально воспользоваться налоговыми вычетами?

Мадиссон отметил, что если раньше государство возвращало со взносов в третью пенсионную ступень 20%-ный подоходный налог, то повышение подоходного налога означает, что в следующем году государству придётся возвращать больше, то есть 22% от взносов.

«Если раньше государство возвращало 20 евро со взноса в 100 евро, то в следующем году оно будет возвращать 22 евро с такого же взноса, - объясняет Мадиссон. - Если вы начнете раньше и будете добавлять такую же сумму в свою третью ступень в течение оставшихся 10 месяцев этого года, то к концу года вы накопите 1000 евро взносов и получите обратно 220 евро вместо 200 евро. Чем больше вы накопите, тем в большей мере сможете воспользоваться налоговым вычетом», - добавил он.

Однако важно помнить, что начиная с некоторой суммы налоговый вычет облагается подоходным налогом и что ограничения по-прежнему действуют. Вы можете без уплаты налогов инвестировать до 15% от вашего валового годового дохода, но не более 6000 евро в год. Это означает, что в следующем году максимальная сумма возврата подоходного налога на взносы в рамках третьей ступени составит 1320 евро, что на 120 евро больше, чем в этом году.