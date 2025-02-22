Увеличение подоходного налога с этого года означает, что у многих жителей Эстонии ежемесячно будет меньше денег в кармане. Однако, по словам фондового управляющего компании Luminori pensionifondid Вахура Мадиссона, это также дает им шанс получить больше денег обратно, когда они будут декларировать свои доходы в следующем году.
Начните раньше: как максимально воспользоваться налоговыми вычетами?
Мадиссон отметил, что если раньше государство возвращало со взносов в третью пенсионную ступень 20%-ный подоходный налог, то повышение подоходного налога означает, что в следующем году государству придётся возвращать больше, то есть 22% от взносов.
«Если раньше государство возвращало 20 евро со взноса в 100 евро, то в следующем году оно будет возвращать 22 евро с такого же взноса, - объясняет Мадиссон. - Если вы начнете раньше и будете добавлять такую же сумму в свою третью ступень в течение оставшихся 10 месяцев этого года, то к концу года вы накопите 1000 евро взносов и получите обратно 220 евро вместо 200 евро. Чем больше вы накопите, тем в большей мере сможете воспользоваться налоговым вычетом», - добавил он.
Однако важно помнить, что начиная с некоторой суммы налоговый вычет облагается подоходным налогом и что ограничения по-прежнему действуют. Вы можете без уплаты налогов инвестировать до 15% от вашего валового годового дохода, но не более 6000 евро в год. Это означает, что в следующем году максимальная сумма возврата подоходного налога на взносы в рамках третьей ступени составит 1320 евро, что на 120 евро больше, чем в этом году.
Стоит также обратить внимание на вторую ступень, где взносы удерживаются из брутто-зарплаты, то есть также освобождаются от подоходного налога. Хотя вторая ступень менее гибкая, она также является эффективным с точки зрения налогообложения способом увеличения пенсионных накоплений. «Ставку взноса во вторую ступень можно менять раз в год и выбирать между 2, 4 и 6%. Здесь также действует правило: чем раньше вы начнёте стабильно инвестировать, тем больше времени у вас будет, чтобы поработать над своими инвестициями и увеличить сумму своего пенсионного капитала», - говорит фондовый управляющий компании Luminori pensionifondid.
Если заглянуть в будущее и поговорить о пенсионных выплатах, то стоит обратить внимание на следующие различия: единовременная выплата при выходе на пенсию облагается налогом в размере 10%, в то время как пожизненная пенсия налогом вообще не облагается. Пенсия с фиксированным сроком выплат (так называемая срочная или фондовая пенсия) также не облагается налогом, если выплаты распределены на весь предполагаемый срок жизни и осуществляются не реже одного раза в квартал.
Хотя повышение налогов заставило многих людей пересмотреть свой бюджет, Мадиссон говорит, что все же стоит тщательно проанализировать и сбалансировать расходы и сбережения. Льгота по подоходному налогу даёт пенсионным вкладчикам возможность эффективнее приумножать свои сбережения, поэтому стоит тщательно продумать, куда вкладывать деньги и как максимально использовать государственные льготы.