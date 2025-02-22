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Прямая трансляция Президент Эстонии вручает государственные награды (2)

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Сегодня, 22 февраля, в Таллиннской школе музыки и балета MUBA президент Алар Карис вручит государственные награды. Мероприятие начнется в 13:00, за ним можно следить в прямом эфире на Rus.Postimees.

Президент Эстонии Алар Карис вручит госнаграды в этом году 157 людям. Награды традиционно вручаются накануне отмечающейся 24 февраля дня годовщины Эстонской Республики.

Среди удостоенных награды в том числе верховный представитель ЕC по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и главный редактор изданий Postimees на русском языке Сергей Метлев.

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