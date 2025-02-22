Президент Эстонии Алар Карис вручил госнаграды в этом году 157 людям. Награды традиционно вручаются накануне отмечающейся 24 февраля дня годовщины Эстонской Республики.

Среди удостоенных награды в том числе верховный представитель ЕC по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и главный редактор изданий Postimees на русском языке Сергей Метлев.