Сегодня, 22 февраля, в Таллиннской школе музыки и балета MUBA президент Алар Карис вручил государственные награды. Мероприятие началось в 13:00. Смотрите запись эфира на Rus.Postimees.
Президент Эстонии Алар Карис вручил госнаграды в этом году 157 людям. Награды традиционно вручаются накануне отмечающейся 24 февраля дня годовщины Эстонской Республики.
Среди удостоенных награды в том числе верховный представитель ЕC по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и главный редактор изданий Postimees на русском языке Сергей Метлев.