Жителей Эстонии призывают всех вместе спеть гимн

Традиция зародилась в 2020 году в пасторате Рейги на острове Хийумаа, где когда-то и появились слова гимна Эстонии, и в этом году совместное исполнение гимна там пройдет уже в шестой раз. Поделиться видеозаписью своего исполнения гимна можно в Facebook на странице Eesti Hümni Sünnikoht.

Если день рождения эстонского флага отмечается с освящения флага в церкви Отепя по инициативе Эстонского студенческого общества в 1884 году, то пасторат Рейги - место рождения эстонского гимна - по мнению хийумааских организаторов совместного исполнения гимна, заслуживает аналогичного признания.

24 февраля - день рождения Эстонской Республики. Подобно тому, как уже более 30 лет люди собираются, чтобы поднять эстонский флаг на Тоомпеа, с 2020 года на Хийумаа стало традицией петь гимн в пасторате Рейги.

В прошлом году, собравшись в пятый раз, хийумаасцы призвали всех, кому дорога Эстония - как на родине, так и во всем мире - спеть гимн в определенное время. Призыв нашел последователей. Эстонский гимн достойно звучал от Рейги до Нарвы, от Пяэскюла до Вынну, а также и за рубежом – от Финляндии до Турции.

Народный поход от Кыргессааре до пастората Рейги в этом году начнется 24 февраля в 12 часов.