Неизвестный пытался загрязнить питьевую систему фрегата ВМС ФРГ Hessen. Ведется расследование по подозрению в диверсии, сообщили в пятницу, 21 февраля, медиакомпании WDR, NDR и газета Süddeutsche Zeitung в совместном расследовании.

Попытка диверсии против фрегата Hessen

В 2024 году фрегат Hessen типа «Саксония» участвовал в операции в Красном море против хуситов. Сейчас он стоит на ремонте на военно-морской базе в Вильгельмсхафене. 20 февраля была предпринята попытка загрязнить питьевую систему корабля десятками литров отработанного масла, пишут СМИ.

По их данным, заполнить резервуары питьевой водой поручили частной компании из Нижней Саксонии. Бдительность экипажа позволила остановить загрязнение на раннем этапе. Источники СМИ исключают, что попытка добавить масло в воду была случайностью.

В Минобороны ФРГ подтвердили, что в четверг произошел «возможный инцидент, связанный с безопасностью, на военно-морском арсенале в Вильгельмсхафене», «обстоятельства инцидента сейчас расследуются ответственными военными и гражданскими следственными органами».

«Мы ведем расследование совместно с бундесвером в связи с инцидентом с участием военного корабля», - сказали в полиции Вильгельмсхафена. Там отметили, что в расследовании участвует военная контрразведка.

Другие возможные диверсии

По данным СМИ, ранее возможная попытка диверсии произошла и на новом корвете Emden, построенном на верфи Blohm+Voss в Гамбурге. Неизвестные подбросили в двигатель десятки килограммов металлической стружки. Это обнаружилось лишь в середине января, когда корабль готовили к передаче ВМС.

Несколько дней назад журнал Der Spiegel сообщил о предполагаемой диверсии против минного тральщика ВМС ФРГ. Во время техобслуживания на верфи Ростока неизвестные перерезали несколько электрокабелей корабля. Прокуратура Ростока проводит расследование.

Главком ВМС ФРГ вице-адмирал Ян Кристиан Каак заявил 11 февраля, что германские корабли неоднократно становились объектами диверсий.