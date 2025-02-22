В ожидании крайне правых. Проблема миграции диктует выбор Германии

Кроме живых инфлюэнсеров у АдГ есть и… искусственные. В сети то и дело обнаруживаются аккаунты от имени крайне фотогеничных пользовательниц, чьи фото и видеообращения не оставляют никаких сомнений в том, какая партия способна вернуть семейный уют, дешевый газ и уверенность в завтрашнем дне. Взять вот «Ларису Вагнер». У этой симпатичной длинноволосой шатенки куча подписчиков и приятный, хотя и немного механический голос. У «Ларисы», а точнее ее создателей, хватает наглости еще и комментировать попытки журналистов вывести предвыборного аватара на чистую воду.

Таких, как она, изучает Вера Шмитт, руководитель исследовательской группы XplaiNLP в Техническом университете Берлина. «Генеративный искусственный интеллект стал гораздо лучше, создаваемые изображения приближаются по уровню к реальным, это уже что-то совершенно новое. Есть у вас лента в тиктоке, вы прокручиваете ее очень быстро, нет времени считать, сколько там пальцев - пять или четыре и какие странные артефакты могут быть на фоне. У вас есть три-четыре секунды и обычно вы просто не задумываетесь. И даже если вы знаете, что это - фейк, это все равно подтверждает идеи, в которые вы верите, и тогда уже и не так важно, правда это или нет. Вы говорите „Да, да, я с этим согласна" и распространение такой информации очень интересно влияет на ваше представление о том, что такое правда».