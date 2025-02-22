Парламентские выборы в Германии, в воскресенье 23 февраля, вероятно принесут небывало высокие результаты крайне правым из партии «Альтернатива для Германии». Взрывной рост популярности АдГ - отражение проблем в миграционной сфере и происходящая из этого нагрузка на германскую систему социального обеспечения. Законодательные ограничения на сотрудничество с крайне правыми не позволят им работать в правительстве, но коалиционный метод формирования правительства скорее всего не даст провести радикальные реформы и, возможно, приведет к новым кризисам власти.
В ожидании крайне правых. Проблема миграции диктует выбор Германии
Под ярким, но совершенно не греющим февральским солнцем на перекрестке у станции Шоневейде на окраине Берлина группа мужчин у голубой агитационной тележки пытается привлечь внимание прохожих. Местные жители агитпродукцией интересуются не сильно и вступать на морозе в беседы не хотят. Раз в несколько минут от прохожих или проезжающих мимо на велосипеде и вовсе доносится что-то громкое и, судя по интонации, обидное. Мужчины агитируют за крайне правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), понимают, какую жгучую нелюбовь их партия рождает у многих соотечественников, и уже привыкли к такому.
Один из агитаторов, коротко стриженый рыжеватый человек 35 лет, Михаэль Глейхманн, кандидат от АдГ по району Трептов-Кёпеник и один из членов федерального списка «Альтернативы». Глейхманн знает, что опросы общественного мнения все последние недели дают АдГ второе место на выборах, которые пройдут в воскресенье. И это - невероятный успех для партии, которая еще лет семь-десять назад считалась маргинальной. Весьма вероятно, что герр Глейхманн скоро будет депутатом Бундестага.
Чем программа его партии может привлечь избирателей? «Безопасность в городе - это первое, о чем я слышу, когда говорю с избирателями, - отвечает он. - Большинство из них нервничают, когда ходят по улицам или едут в поезде. Пару месяцев назад была огромная драка у вокзала - человек сто! Женщины боятся приставаний, и так далее, и так далее. Нелегалы и мигранты-преступники должны быть удалены из страны. Это реально поможет, потому что большая часть преступлений это ж вы понимаете - молодые иностранцы из тех культур, где отношение к насилию совершенно не такое, как у нас. В нашей культуре нет такого насилия, а они приезжают из мест, где насилие - часть культуры».
Исследования германской криминальной статистики не подтверждают заявления Глейхманна и его партии - очередной анализ данных не показал связи между ростом преступности и числом мигрантов. Что бесспорно - так это то, что иностранцев из третьих стран в Германии стало на несколько миллионов больше, чем десять лет назад, когда АдГ была небольшой и незначительной партией. По иронии, в числе этих иностранцев - жена самого Глейхманна, уроженка Камбоджи - Михаэль работал в этой азиатской стране в организации по международному развитию и вернулся оттуда в Берлин с женой. Кандидат, впрочем, совершенно не видит в этом противоречий - удалять из Германии, по его словам, нужно только тех, кто нарушает закон.
Также бесспорно и то, что тема миграции вышла на первое место в списке всех предвыборных вопросов. «Это должна была быть избирательная кампания про экономику, про вопросы, связанные с инфляцией, с падением уровня жизни, который произошел, потому что Германия долгие десятилетия получала дешевую энергию из России, а этот этап закончился, - говорит Дмитрий Вачедин, берлинский журналист. - Будет ли какая-то деиндустриализация, переосмысление себя - куда Германии идти дальше? Это уже постиндустриальное общество или стоит цепляться за индустриальное общество? Но, конечно, эта избирательная кампания была про миграцию, это была главная тема: беженцы, соискатели убежища и тут либо террористический акт, либо просто нападение людей с соответствующим бэкграундом».
В каждый из трех месяцев, прошедших со времени объявления внеочередных парламентских выборов, произошло по нападению: два с использованием автомобилей, врезавшихся в толпы людей, и одно ножевое. За каждым из них призывы, аналогичные тем, что высказывал кандидат Глейхманн, усиливались многократно. Логично, что один из часто встречающихся лозунгов АдГ, что украшают фонарные столбы в Берлине наряду с агитацией других партий, обещает жесткость в миграционной политике. Конечно, это не единственная тема - кроме этого крайне правые призывают к снижению налогов, возврату традиционных семейных ценностей, отказу от «зеленой повестки» по поиску новых источников энергии и логично вытекающему из этого замирению с Россией, до войны десятилетиями поставлявшей нефть и газ для германской экономики.
Инфлюэнсеры живые и искусственные
Одна из отличительных особенностей «Альтернативы» - умелое распоряжение соцсетями. Но вот Олег Немченко, 22-летний тиктокер из Баварии - не партийный блогер на контракте. Крайне правые ему просто нравятся. В воскресенье он пойдет на выборы впервые в жизни, а пока по несколько раз в неделю для 75 тысяч своих подписчиков Олег объясняет привлекательность программы АдГ.
Больше всего ему нравится обещание правых снизить налоги, он ведь интернет-предприниматель. Немченко не видит ничего зазорного в возобновлении торговли с Россией. «Главное, чтобы газ был дешевле, - говорит он и соглашается с тем, что это очень циничный взгляд на вещи. - Я считаю его правильным. Потому что если мне хорошо и если это Германии поможет, то я только за. Главное, чтобы экономике моей страны было хорошо».
Кроме живых инфлюэнсеров у АдГ есть и… искусственные. В сети то и дело обнаруживаются аккаунты от имени крайне фотогеничных пользовательниц, чьи фото и видеообращения не оставляют никаких сомнений в том, какая партия способна вернуть семейный уют, дешевый газ и уверенность в завтрашнем дне. Взять вот «Ларису Вагнер». У этой симпатичной длинноволосой шатенки куча подписчиков и приятный, хотя и немного механический голос. У «Ларисы», а точнее ее создателей, хватает наглости еще и комментировать попытки журналистов вывести предвыборного аватара на чистую воду.
Таких, как она, изучает Вера Шмитт, руководитель исследовательской группы XplaiNLP в Техническом университете Берлина. «Генеративный искусственный интеллект стал гораздо лучше, создаваемые изображения приближаются по уровню к реальным, это уже что-то совершенно новое. Есть у вас лента в тиктоке, вы прокручиваете ее очень быстро, нет времени считать, сколько там пальцев - пять или четыре и какие странные артефакты могут быть на фоне. У вас есть три-четыре секунды и обычно вы просто не задумываетесь. И даже если вы знаете, что это - фейк, это все равно подтверждает идеи, в которые вы верите, и тогда уже и не так важно, правда это или нет. Вы говорите „Да, да, я с этим согласна" и распространение такой информации очень интересно влияет на ваше представление о том, что такое правда».
Кризис в помощь
В небольшом зале берлинского центра «Рефорум» Дмитрий Стратиевский, политолог, директор Берлинского центра по изучению стран Восточной Европы, показывает двум десяткам заинтересовавшихся, как работает знаменитый немецкий Wahl-o-meter («Избирометр») - удобный калькулятор, позволяющий за 39 ответов определить, программа какой партии вам подойдет лучше всего. Список главных вопросов составляют заново перед каждой предвыборной кампанией, основательно прочесав предвыборные программы всех трех десятков германских партий.
Стратиевскому очевидно, что крен электората вправо в первую очередь определяется вопросом контроля над миграцией. Но не только им. «Миграция это политический конек АдГ. Но это не единственная тема, на которой удается зарабатывать очки. Эта партия выигрывает от общего ощущения нестабильности. Любой человек, даже тот, кто никогда не был в Германии, хорошо представляет себе такой лубочный образ немца, человека, который все любит планировать. Для немца крайне важно иметь четкий жизненный план на ближайшие годы. Сейчас мы живем в таком мире по разным причинам, когда мы не знаем даже, что будет завтра или через неделю. Из-за этого многие немцы, миллионы человек находятся в стрессе. Потеря ориентиров, потеря базы, неуверенность в завтрашнем дне. Политические силы, такие как «Альтернатива для Германии», небезуспешно пытаются заработать на этом политический капитал».
Но о том, что ситуация с миграцией явно заводит знаменитую своей щедростью германскую социальную систему куда-то не туда, говорят и люди, совершенно не симпатизирующие крайне правым. Например - Даниил Эльгурт, математик, банковский аналитик на пенсии из западного немецкого города Аахен. Я познакомился с ним в книжном магазине «Бабель», где можно найти новинки новой неподцензурной русской литературы - сторонники праворадикальных идей сюда заходят редко.
Эльгурт, проживший в Германии почти 30 лет, уверен, что среди современных политиков перевелись люди с четкой и твердой системой ценностей, а преобладают те, кто готов ловить малейшие перемены настроения у электората. Но ситуация с мигрантами, полагает он, объективно плохая. «На чем выросла АдГ? В первую очередь на решениях канцлера Меркель, когда более миллиона мигрантов в год приезжали в Германию, и все эти годы не адаптировались здесь, но получали государственную поддержку. Государство потратило на их содержание гигантскую сумму. Можно было сделать так, чтобы эти люди поставлены были в такие условия, что они должны были адаптироваться к здешней жизни? Государство не оказывает никакого реального давления на людей, которые здесь живут, чтобы они стали полноправными членами этого общества».
Другой взгляд на проблемы германской миграционной системы - у недавнего жителя Берлина, Романа Ледкова. Он переехал в Берлин из Москвы в марте 2022-го и на своем опыте узнал, что такое - переселяться из района в район, волоча за собой баулы с немногочисленными пожитками. В Берлине он занялся тем же, что делал в Москве - консультациями для людей с ВИЧ и наркозависимых. К нему, в центр Berliner AIDS Hilfe приходят за помощью иммигранты из России и Украины, жители балтийских государств, стран Ближнего Востока и Африки. У каждого через несколько месяцев жизни в Германии набирается история разочарований, примеры того, как медленно и ненадежно работает местная медицина, и случаи дискриминации.
Ответственность, считает он, лежит на принимающей стороне, а не на приезжающих. «Deutsche AIDS Hilfe, головная организация по помощи людям с ВИЧ, выпускает ролики для людей, которые приезжают из Украины в Германию, - рассказывает Роман. — Говорят, что в Германии есть система страхования, соцработники вам помогут, вы придете, вам дадут лекарство. Рецепты надо нести в аптеку. Такая красивая картинка. И ни слова не было сказано, что когда ты приезжаешь, то надо два три месяца ждать, пока придет карточка регистрации. За эти два три месяца еще как-то надо прожить, может быть много ошибок в самом процессе подачи документов на регистрацию, в получении жилья, в получении страхового полиса, в записи к врачам и доступе к лечению».
Фракция неприкасаемых
Если опросы общественного мнения не ошибаются, то по результатам воскресных выборов «Альтернатива для Германии» может стать второй по численности партией в федеральном парламенте, Бундестаге. Но пока что участия в принятии хоть каких-то государственных решений это ей не даст. Германская политика всех послевоенных десятилетий - коалиционная, ни одна из партий не набирает большинства, необходимого для формирования правительства, а руководить страной в меньшинстве - идея у политиков непопулярная.
Но все «мейджоры» германской политики записали в своих партийных программах, что сотрудничество с АдГ исключают. «В следующей правящей германской коалиции „Альтернативы для Германии" не будет, - констатирует политолог Стратиевский. - Но если она займет второе место, то станет крупнейшей оппозиционной партией в Бундестаге. Есть даже такое неформальное понятие „лидер оппозиции" в германском политическом сленге. Эта партия по уставу Бундестага получает значительные полномочия как в руководстве комитетов, так и в возможности влиять на принятие Бундестагом решений, больше времени для выступления. То есть это ряд механизмов, которые позволят влиять на позицию правительства, но не кардинально влиять».
Многие уверены, что АдГ влияет уже сейчас. Самым ярким примером считают маневр Фридриха Мерца, главы Христианско-демократического союза, партии, которая вероятно наберет больше всех голосов на выборах в воскресенье. В январе Мерц попытался представить в парламенте жесткие меры по контролю за миграцией и в поддержку своей инициативы заручился голосами депутатов АдГ. Был скандал и на втором голосовании по аналогичному вопросу против Мерца высказались даже его однопартийцы. Стратиевский говорит, что воспользоваться голосами - все же не то же самое, что позвать праворадикалов в правительство, но выглядит все равно сомнительно.
А журналист Дмитрий Вачедин убежден, что трансформация лидера христианских демократов, вероятного канцлера Германии, налицо: «Фридрих Мерц до истории с голосами АдГ и после нее - это два разных человека, два разных политика. У ХДС теперь очень жесткие антимиграционные требования, которых в немецкой истории за последние десятилетия еще не было. И они вступают в противоречие с европейскими законами, потому что требования разворачивать всех тех, кто просит убежища на немецких границах, с европейскими законами и нормами никак не соотносятся».
Коалиция по Крылову
Миграционная повестка совершенно затмила экономические вопросы и это тревожит Даниэля Стелтера, доктора экономических наук и комментатора. «Благополучие нации движет растущая рабочая сила. Этого у нас больше нет. Наша рабочая сила сокращается. Еще нужна квалифицированная рабочая сила - и у нас этого тоже нет, квалификация работников падает вслед за ухудшением образования, а миграция в основном неквалифицированная. Третья составляющая - дешевая энергия. И этого у нас тоже нет. Нет работников и нет энергии - начинаются проблемы. И со всем этим мы уже сталкиваемся».
Весь германский политикум и СМИ обсуждают возможные коалиционные расклады и весьма вероятно, что в правительстве вновь сойдутся лебедь, рак и щука - консерваторы из ХДС, социал-демократы и зеленые. Это - партии, дававшие своим избирателям совершенно разные обещания. Какое-то время все будут говорить о согласии, но, как показывает опыт предыдущей коалиции, спорившей несколько лет и в итоге развалившейся на вопросе о возможности увеличения госдолга, рассчитывать на прочный компромисс нельзя.
«Консерваторы хотят реформировать систему соцобеспечения, социал-демократы не хотят ничего там трогать, зеленые хотят экологически чистой энергии, - напоминает Стелтер. - То есть никто и не подступится к вопросам сокращающегося рынка труда, который требует реформ трудовых отношений и к поиску новых источников энергии. Тогда будем иметь потерю рабочей силы, деиндустриализацию. И вот тут уже будет больно - потому что будет снижаться налоговая база. За этим последует сокращение социального обеспечения и все это, на мой взгляд, будет грозить тем, что к следующим выборам - если правительство вообще проживет положенный ему срок - подойдем с очень поляризованным электоратом. Проблемы помогут „Альтернативе для Германии" и крайне левым тоже. И тогда уже заниматься какими-то реформами будет очень трудно, а может и вовсе невозможно».
Роман Ледков надеется, что шок от того, как сильно уже поднялись крайне правые, поможет политикам мейнстрима реформировать буксующую систему соцобеспечения и при этом не свалиться в поправение: «Есть все-таки определенные рельсы, по которым этот поезд давно едет. Есть отношение к людям, человечность, понимание основ демократии. Тысячи людей, которые выходят на улицы, я таких демонстраций [против крайне правых] как за последние три-четыре месяца, раньше не видел. Если „Альтернатива" будет дышать властям в спину, значит, они будут двигаться, они просто не смогут стоять на месте и топтаться».