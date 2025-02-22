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Фото Ложный вызов помог полицейский найти объявленного в розыск человека

Перевод: София Солдатенко
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В пятницу, 21 февраля, спасательная команда Аравете получила вызов в Янеда, где полиции потребовалась помощь в открытии двери квартиры. В сообщении говорилось о случае домашнего насилия: женщина могла быть избита мужчиной.

Когда спасательная команда Аравете прибыла на место, выяснилось, что с женщиной все-таки все в порядке, однако в квартире находится давно объявленный в розыск мужчина, который пытается скрываться от властей.

По словам главы спасательной команды Аравете Лаури Ильвеса, ситуация была напряженной, но для них было важно оказать поддержку полиции и обеспечить безопасное решение. «Мы начали выламывать дверь, но в последний момент мужчина, находившийся в квартире, все-таки решил открыть дверь сам», - рассказал Ильвес.

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