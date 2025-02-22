В пятницу, 21 февраля, спасательная команда Аравете получила вызов в Янеда, где полиции потребовалась помощь в открытии двери квартиры. В сообщении говорилось о случае домашнего насилия: женщина могла быть избита мужчиной.
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Фото ⟩ Ложный вызов помог полиции найти объявленного в розыск человека
Когда спасательная команда Аравете прибыла на место, выяснилось, что с женщиной все-таки все в порядке, однако в квартире находится давно объявленный в розыск мужчина, который пытается скрываться от властей.