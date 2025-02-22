В воскресенье в Эстонии цена на электроэнергию будет почти в 50 раз выше, чем в Финляндии

Наиболее дорогой электричество будет с 18:00 до 19:00, когда цена поднимется до 283,02 евро за мегаватт/час. Самая низкая цена ожидается с 14:00 до 15:00, когда она опустится до 51,16 евро за мегаватт/час.

В Латвии и Литве цена на электроэнергию в воскресенье останется на том же уровне, что и в Эстонии, тогда как в Финляндии она снова окажется значительно ниже. В Финляндии биржевая цена на электроэнергию будет в 46 раз дешевле, чем в Эстонии, составив всего 2,50 евро за мегаватт/час.

Более того, в Финляндии в некоторые часы цена электричества уйдет в отрицательную зону. С 2:00 до 5:00 утра за потребление электроэнергии там будут доплачивать, так как цена составит -0,01 евро за мегаватт/час.

15 февраля в эстонской ценовой зоне была зафиксирована самая высокая дневная цена на электроэнергию за последний год.

Последний раз средняя дневная цена в Эстонии была выше 5 января 2023 года, когда она поднялась до 890,54 евро за мегаватт-час.

В этом году цена превышала 200 евро за мегаватт/час только один раз - 12 февраля.